Нужна платформа CPA network / биржи генератора лидов

Поднять аналог CPA платформы: .leadia.ru.

Предложения в личку.

План работы:

1. Подготовка и согласование ТЗ.

2. Реализация и поэтапная сдача.

3. ТП.

Все работы оплачиваю по почасовым тарифам, или попроектно/ поэтапно, как удобнее.

Рассмотрю оптимизацию любого существующего скрипта типа Post Affiliate Pro, LeadsStorage и др. аналогов.

Стартовый бюджет 100 000 руб./ проект.

Возможна работа команды/ программиста из офиса в Москве или удалённо, как удобнее.

Это не значит, что надо подавать заявки на эту сумму. Может быть достаточно купить и внести изменения в готовый скрипт.

Вполне возможно, что параллельно будет вести работы несколько команд, все получат оплату, сделают несколько альтернативных продуктов.