На почту приходит почему то пользователю заказ целиком и нормальный а на почту для оповещений магазина... урезанный только инфа что поступил такой то заказ... и всё, у меня есть на подобном сайте уже исправленный вариант, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна платформа CPA network / биржи генератора лидов
Поднять аналог CPA платформы: .leadia.ru.
Предложения в личку.
План работы:
1. Подготовка и согласование ТЗ.
2. Реализация и поэтапная сдача.
3. ТП.
Все работы оплачиваю по почасовым тарифам, или попроектно/ поэтапно, как удобнее.
Рассмотрю оптимизацию любого существующего скрипта типа Post Affiliate Pro, LeadsStorage и др. аналогов.
Стартовый бюджет 100 000 руб./ проект.
Возможна работа команды/ программиста из офиса в Москве или удалённо, как удобнее.
Это не значит, что надо подавать заявки на эту сумму. Может быть достаточно купить и внести изменения в готовый скрипт.
Вполне возможно, что параллельно будет вести работы несколько команд, все получат оплату, сделают несколько альтернативных продуктов.
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