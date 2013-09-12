Опенкарт: исправить заказ

На почту приходит почему то пользователю заказ целиком и нормальный а на почту для оповещений магазина... урезанный только инфа что поступил такой то заказ... и всё, у меня есть на подобном сайте уже исправленный вариант, его надо просто перенести.

Работы на 5-10 минут.