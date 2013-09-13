Попандер Соц .Сетей

Всем привет.

Нужно сделать попандер с следующим функционалом .

1.) Он должен появляться после того как пользователь сайта попытается закрыть стр .

2.) Он должен добавлять ссылки в соц. сети стой страницы, что покидает пользователь.

3.) Ссылка должна добавляться с картинкой раздела, то бишь если это у нас раздел услуги, то картинка услуги если это новость, то картинка с новости.

4.) После закрытия попандера страница сайта должна закрывается.

Жду от вас предложения по стоимости и срокам выполнение работы. Вложение пример как будет выглядеть поппандер.