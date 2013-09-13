Автокликер

Необходимо сверстать и натянуть на MODx веб-ресурс. Одностраничный промо сайт с версиями под планшет/телефон. Подробности описания проекта (ТЗ) есть. Срок исполнения: 5 дней. Бюджет: 200 $. Оплата после сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа\расширение для браузера которая сможет выполнять следующие:
1) Обновление страницы
2) Нажатие на первую ссылку (именно нужно нажатие на первую ссылку если присутствует несколько) на странице (если ссылка имеется). Если ссылки нет, то возвращение на шаг 1
3) Повторить
Вроде imacros для хрома должен справится, но не получается возвратится на шаг 1 если нет ссылки на странице.
P.S. Писать программу не надо, просто дайте наводку и объясните как автоматизировать процесс. Желательно чтобы была бесплтной
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