Автокликер

Нужна программа\расширение для браузера которая сможет выполнять следующие:

1) Обновление страницы

2) Нажатие на первую ссылку (именно нужно нажатие на первую ссылку если присутствует несколько) на странице (если ссылка имеется). Если ссылки нет, то возвращение на шаг 1

3) Повторить

Вроде imacros для хрома должен справится, но не получается возвратится на шаг 1 если нет ссылки на странице.

P.S. Писать программу не надо, просто дайте наводку и объясните как автоматизировать процесс. Желательно чтобы была бесплтной