Компонент для Joomla

$107
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Нужен компонент для сайта на Joomla 2.5. Интернет-магазин на VirtueMart 2.0.20b.

Вот такой компонент: http://donprinton.ru/designer?z=tm (Создай свой чехол).

Что именно нам нужно:

1). Инструкция - которое слева описание (инструкция). Неважно где будет располагаться описание, можно и снизу, главное чтобы было где вписать.

2). Телефон + Загрузить изображение - посередине как на сайте (картинка). Так же с возможностью передвигать и менять размер.

3). Чехол - пункт справа. Так же как с возможностью выбора модели, у нас такие модели:

- iphone 4/4S (они одинаковые)

- iphone 5

Так же при выборе модели должна меняться картинка.

4). Материал - НЕ НУЖЕН!

5). Цвет - пункт справа. У нас 3 цвета:

- белый

- черный

- прозрачный

6). Цвет фона - все так же как на сайте.

7). Стоимость - все так же.

8). Добавить в корзину - все так же "компонент интернет-магазина VirtueMart 2.0.20b".

9). Описание модели - все так же.

Все.

Оплата 2500 - 3500 рублей.

Joomla
10 лет назад
m1ks12345
Рома 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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