Требуется написание программы

Требуется программист для написания программы, (желательно разбирающийся в футболе).

Что нужно сделать. ТБ 2,5 и ТМ 2,5...это количество забитых мячей за матч. То есть счет 1:1 это ТМ 2,5...счет 2:1 это ТБ 2,5 и т.д.

1. Выбираем матч внутреннего регулярного чемпионата. С

начала нового сезона чемпионата ДОЛЖНО пройти как

минимум шесть недель.

2. Заходим на www.soccerway.com или другой сайт

футбольной статистики и кликаем на интересующую пару

встречающихся команд.

3. Смотрим форму в последних 6-ти матчах команд. Если обе

команды сыграли, как минимум, в 4-х из последних 6-ти

матчей ТБ2.5, переходим на следующий этап, фокусируясь на

«верховом» исходе матча. Если обе команды сыграли ТМ2.5

как минимум в 4-х из последних 6-ти матчей, то переходим на

следующий этап, фокусируясь на «низовом» исходе.

4. Смотрим на состояние формы Домашней команды в

домашних матчах. Если на предыдущем шаге (п.3) нами были

предварительно выбраны команды для «верхового» (ТБ2.5)

матча, то, как минимум, 2 из последних 4-х домашних матчей

должны быть сыграны Хозяевами на ТБ2.5. Если

предварительный отбор (п.3) выделил пару для «низового»

(ТМ2.5) матча, то Хозяева должны сыграть ТМ2.5 , как

минимум, в 4-х из 6-ти последних домашних матчах.

5. Повторяем действия, указанные в п.4 в отношении команды

Гостей, проверяя форму команды Гостей в гостевых матчах.

6. Проверяем статистику личных встреч команд (head to head

record, H2H comparison). Если к этому этапу ваши предыдущие

действия квалифицируют ваш матч, как «верховой», то, как

минимум, 2 из 4-х личных встреч команд должны быть

сыграны на ТБ2.5. Если к этому шагу матч квалифицируется,

как «низовой», то хотя бы 2 из 4-х последних личных встреч

команд должны закончиться с ТМ2.5. Если команды за всю

историю сыграли друг с другом менее 2 матчей, то пропускаем

эту игру и переходим к следующему матчу.

Желательно писать ориентировочную стоимость работы.