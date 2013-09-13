Требуется написание программы

Нужна программа\расширение для браузера которая сможет выполнять следующие: 1) Обновление страницы 2) Нажатие на первую ссылку (именно нужно нажатие на первую ссылку если присутствует несколько) на странице (если ссылка имеется). Если ссылки нет, то возвращение на ...
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Требуется программист для написания программы, (желательно разбирающийся в футболе).
Что нужно сделать. ТБ 2,5 и ТМ 2,5...это количество забитых мячей за матч. То есть счет 1:1 это ТМ 2,5...счет 2:1 это ТБ 2,5 и т.д.
1. Выбираем матч внутреннего регулярного чемпионата. С
начала нового сезона чемпионата ДОЛЖНО пройти как
минимум шесть недель.
2. Заходим на www.soccerway.com или другой сайт
футбольной статистики и кликаем на интересующую пару
встречающихся команд.
3. Смотрим форму в последних 6-ти матчах команд. Если обе
команды сыграли, как минимум, в 4-х из последних 6-ти
матчей ТБ2.5, переходим на следующий этап, фокусируясь на
«верховом» исходе матча. Если обе команды сыграли ТМ2.5
как минимум в 4-х из последних 6-ти матчей, то переходим на
следующий этап, фокусируясь на «низовом» исходе.
4. Смотрим на состояние формы Домашней команды в
домашних матчах. Если на предыдущем шаге (п.3) нами были
предварительно выбраны команды для «верхового» (ТБ2.5)
матча, то, как минимум, 2 из последних 4-х домашних матчей
должны быть сыграны Хозяевами на ТБ2.5. Если
предварительный отбор (п.3) выделил пару для «низового»
(ТМ2.5) матча, то Хозяева должны сыграть ТМ2.5 , как
минимум, в 4-х из 6-ти последних домашних матчах.
5. Повторяем действия, указанные в п.4 в отношении команды
Гостей, проверяя форму команды Гостей в гостевых матчах.
6. Проверяем статистику личных встреч команд (head to head
record, H2H comparison). Если к этому этапу ваши предыдущие
действия квалифицируют ваш матч, как «верховой», то, как
минимум, 2 из 4-х личных встреч команд должны быть
сыграны на ТБ2.5. Если к этому шагу матч квалифицируется,
как «низовой», то хотя бы 2 из 4-х последних личных встреч
команд должны закончиться с ТМ2.5. Если команды за всю
историю сыграли друг с другом менее 2 матчей, то пропускаем
эту игру и переходим к следующему матчу.
Желательно писать ориентировочную стоимость работы.
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