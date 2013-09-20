Наполнить joomla-сайт

Есть раздел "Выборы" http://polit-sovet.ru/vybory2012 - Настроить голосование через Facebook, Vkontakte для выборов. Уже работает на http://politiko.ua/vybory2012 проекты идентичны. Используются: SVN, PostgreSQL, Redis, Memcache, Lighttpd, php+php-fpm и другие инструменты для высоконагруженных систем. Далее планируется долгосрочное сотрудничество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнение сайта zaryapizza.ru продуктами, по тому же принципу как есть сейчас демо товары. Плюс требуется еще ряд доработок по функционалу меню сайта, редактирование лого, телефона в шапке, футера и текстовых блоков внизу страницы сайта.
Более детальное Тз выбранному исполнителю в ЛС.
Жду ваших резюме с положительной историей сервиса и желательно портфолио работ.
Оплата по схеме: 10% - 40% - 50% при сдаче проекта
Срок исполнения три дня
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