Наполнить joomla-сайт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Требуется наполнение сайта zaryapizza.ru продуктами, по тому же принципу как есть сейчас демо товары. Плюс требуется еще ряд доработок по функционалу меню сайта, редактирование лого, телефона в шапке, футера и текстовых блоков внизу страницы сайта.

Более детальное Тз выбранному исполнителю в ЛС.

Жду ваших резюме с положительной историей сервиса и желательно портфолио работ.

Оплата по схеме: 10% - 40% - 50% при сдаче проекта

Срок исполнения три дня

Joomla
10 лет назад
kicx
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$60
2 дня
Николай отлично справился с работой! Желаю развития и совершенствования навыков! Буду сотрудничать еще.
Было приятно работать с Александром. Все прошло замечательно, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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