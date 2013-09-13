Минимально рабочий прототип (MVP) на PHP

Есть раздел "Выборы" http://polit-sovet.ru/vybory2012 - Настроить голосование через Facebook, Vkontakte для выборов. Уже работает на http://politiko.ua/vybory2012 проекты идентичны. Используются: SVN, PostgreSQL, Redis, Memcache, Lighttpd, php+php-fpm и другие инструменты для высоконагруженных систем. Далее планируется долгосрочное сотрудничество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собрать прототип на PHP, все есть дизайн, верстка(допилить Js в формах)
- форма регистрации
- личный кабинет
- каталог мастеров\листинги мастеров
- смс оплата + пополнение баланса
- поднятие анкеты
- обратная связь
Первоначально прототип: https://docs.google.com/document/d/1xF3ch6Fq6A_Zobj7TJqmWeDs8BPfAyzXHDbxCVw8NhM/edit?usp=sharing
Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1xQhP_ncUOhAZMQUbWH9nEoAaDG31qcwVbQdOLX5axnk/edit?usp=sharing
Дизайн: https://drive.google.com/folderview?id=0B8FpEd-1jldNVE01clZWQ3lJb3c&usp=sharing
Верстка: http://www.artbeket.com/portfolio/layouts/2013/nailsmasters/index.html
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать портал на основе Sharepoint 2013. Дизайн портала уже разработан и согласован. Функционал – использование на портале всех типовых портальных функций + автоматизация бизнес-процессов + брендинг. Просьба предоставить свои работы. ...Закрыт10 лет назад
Прикрутить API от bornpayВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнение сайта zaryapizza.ru продуктами, по тому же принципу как есть сейчас демо товары. Плюс требуется еще ряд доработок по функционалу меню сайта, редактирование лого, телефона в шапке, футера и текстовых блоков внизу страницы сайта. Более ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать новый сайт на замену старому. Движок Джумла2.5.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть вот такой конфигуратор от производителя: http://geuther.de/konfigurator/konfigurator2.php Нужен сделать для "всех" производителей С возможность добавления и изменения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист, который смог бы настроить работу с почтой на виртуальном сервере.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оцените стоимость работы по составленному ТЗ для сайта http://center25.magnadev.ru Предположительно стоимость работы расценивается от 500$ и более. Так же важно время, укажите сроки выполнения работы по ТЗ. Работа будет через сервис "Сделка без риска".Закрыт10 лет назад
Список основного функционала: - Полноценная биллинг система (поддержка автоматической оплаты известных платёжных систем) - Интегрированная система поддержки пользователей (Имеется альтернатива на основе osTicket) - Мониторинг тестовых серверов (задается вручную) и мониторинг серверов клиентов - API ...Закрыт10 лет назад