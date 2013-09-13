Минимально рабочий прототип (MVP) на PHP

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки107 просмотров
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Собрать прототип на PHP, все есть дизайн, верстка(допилить Js в формах)

- форма регистрации

- личный кабинет

- каталог мастеров\листинги мастеров

- смс оплата + пополнение баланса

- поднятие анкеты

- обратная связь

Первоначально прототип: https://docs.google.com/document/d/1xF3ch6Fq6A_Zobj7TJqmWeDs8BPfAyzXHDbxCVw8NhM/edit?usp=sharing

Полное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1xQhP_ncUOhAZMQUbWH9nEoAaDG31qcwVbQdOLX5axnk/edit?usp=sharing

Дизайн: https://drive.google.com/folderview?id=0B8FpEd-1jldNVE01clZWQ3lJb3c&usp=sharing

Верстка: http://www.artbeket.com/portfolio/layouts/2013/nailsmasters/index.html

PHP
10 лет назад
welife
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
spymen
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
7 дней
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