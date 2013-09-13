Требуется программист

Уважаемые фрилансеры, приглашаю вас к долговременному и плодотворному сотрудничеству на постоянной (зарплатной) основе и с оплатой за проект.

Вы можете позволить себе работать в онлайне не менее 3 часов в день в рабочее время.

Вы усидчивый исполнительный работник.

Вы выдерживаете сроки. То есть у вас не ломаются руки к концу намеченного срока, не умирают родственники.)

Вы умеете верстать.

ВЫ знаете пару систем управления сайтами. (Джумла. Модокс.Опенкарт)

Вы не являетесь менеджеров студии.

Если по всем пунктам у вас ответ ДА. Тогда буду рад дать вам много работы, много проектов с достойной оплатой.

При работе на зарплатной основе, минимальная заработная плата, 500 долларов на испытательный срок 1–2 месяца.

Есть Вопросы пишите в личку ваши контакты.