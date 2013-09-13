Требуется программист

Собрать прототип на PHP, все есть дизайн, верстка(допилить Js в формах) - форма регистрации - личный кабинет - каталог мастеров\листинги мастеров - смс оплата + пополнение баланса - поднятие анкеты - обратная связь Первоначально прототип: ...
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Уважаемые фрилансеры, приглашаю вас к долговременному и плодотворному сотрудничеству на постоянной (зарплатной) основе и с оплатой за проект.
Вы можете позволить себе работать в онлайне не менее 3 часов в день в рабочее время.
Вы усидчивый исполнительный работник.
Вы выдерживаете сроки. То есть у вас не ломаются руки к концу намеченного срока, не умирают родственники.)
Вы умеете верстать.
ВЫ знаете пару систем управления сайтами. (Джумла. Модокс.Опенкарт)
Вы не являетесь менеджеров студии.
Если по всем пунктам у вас ответ ДА. Тогда буду рад дать вам много работы, много проектов с достойной оплатой.
При работе на зарплатной основе, минимальная заработная плата, 500 долларов на испытательный срок 1–2 месяца.
Есть Вопросы пишите в личку ваши контакты.
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