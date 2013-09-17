Нужен селект для ИМ на WordPress

Для интернет-магазина на WordPress - http://divanilux.com.ua/

Для карточки товара нужно разработать селект, в котором пользователь мог бы выбрать необходимый размер выбранного им товара и в зависимости от этого должна менятся цена.

Выбранная цена должна падать в корзину для последующего оформлением заказ

Параметров в селекте может быть до 10 шт.

Каждый из параметров размера товара и к нему цену необходимо иметь возможность прописывать через админку

Используется плагин eShop for Wordpress

Спасибо.

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