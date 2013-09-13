Разработка Web системы поиска туров

Необходимо разработать WEB систему поиска туров для туроператора.

Подробная спецификация системы (ТЗ) описана в прилагаемом файле.

Язык разработки PHP.

Фреймворк: YII.

Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен!

В наличии есть исходники и скрипты старой системы бронирования на PHP.

Так же уже есть разработанная структура БД.

Разработка будет осуществляться в сотрудничестве с нашими программистами по вопросам имеющейся структуры БД.

При приемке работы, будет уделено внимание качеству исходного кода. "Говнокод" категорически не приветствуется.

Разработчики должны знать и уметь оперировать понятиями SOLID (ООП), DRY(Не повторяйся), KISS (Не усложняй).