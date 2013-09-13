Разработка Web системы поиска туров

Необходимо написать платежный шлюз для Woocommerce под RBK Money
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать WEB систему поиска туров для туроператора.
Подробная спецификация системы (ТЗ) описана в прилагаемом файле.
Язык разработки PHP.
Фреймворк: YII.
Опыт работы и примеры уже реализованных проектов на YII обязателен!
В наличии есть исходники и скрипты старой системы бронирования на PHP.
Так же уже есть разработанная структура БД.
Разработка будет осуществляться в сотрудничестве с нашими программистами по вопросам имеющейся структуры БД.
При приемке работы, будет уделено внимание качеству исходного кода. "Говнокод" категорически не приветствуется.
Разработчики должны знать и уметь оперировать понятиями SOLID (ООП), DRY(Не повторяйся), KISS (Не усложняй).
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