Доработать калькулятор

$150
Веб-программированиеЗавершен4 заявки206 просмотров
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Доработать визуальный генератор и калькулятор монтажных столов (ТЗ во вложении)

10 лет назад
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AndrewLion
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$90
4 дня
Большое спасибо Андрею за качественно выполненную работу. Все мои пожелания учтены и реализованы. Рекомендую как специалиста в своем деле.
Было приятно работать с Юрием. Своевременные отклики на письма, четкое ТЗ и понимание того, что требуется от исполнителя. Своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова!
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