Настраиваемый видеобаннер для сайта

Нужны продвинутые специалисты флеш-программирования для создания видеобаннера, в виде настраиваемой видео флеш-презентации для сайта.

Скрипт должен работать на отдельном хостинге, действует в связке видеоролик + скрипт. Устанавливается на сайт (поверх сайта) в виде кода и видео файла, главное чтобы легко ставился и настраивался, не нагружал сайт.

Важно чтобы работа скрипта была "без тормозов", на основе flash-моделирования сделать малый вес конечного продукта.

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Подробно готов обсудить и показать что нужно на примерах. Настроен на долгосрочное сотрудничество. Просьба отправлять свои предложения мне в личку, если уже есть подобные наработки - указывайте ссылку на образец. Указывайте свою цену.