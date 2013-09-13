Система предоставления услуг посредника для заказа

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта.

В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, они выкупают товар и отправляют на склад, при необходимости покупатель формирует посылку и отправляет товар на свой адрес. На полученный товар покупатель может составить хваст или продать, выложив в пристрой.

Из приложенного задания в первую очередь нужно создать следующие утилизируемые модули:

Модуль 1. Регистрация

Модуль 2. Приобретение товара (Парсинг частично выполнен)

Модуль 3. Мгновенные сообщения

Модуль 4. Счета

Оплата только безопасной сделкой.

10 лет назад
smokysse
Сергей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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