Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта.

В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, они выкупают товар и отправляют на склад, при необходимости покупатель формирует посылку и отправляет товар на свой адрес. На полученный товар покупатель может составить хваст или продать, выложив в пристрой.

Из приложенного задания в первую очередь нужно создать следующие утилизируемые модули:

Модуль 1. Регистрация

Модуль 2. Приобретение товара (Парсинг частично выполнен)

Модуль 3. Мгновенные сообщения

Модуль 4. Счета

Оплата только безопасной сделкой.