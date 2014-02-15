Данная дизайн студия согласилась (снизошла) взяться за проект, ознакомившись с тех.заданием. По ходу выполнения работ между мной и Sponge стали возникать разногласия по поводу некоторых элементов дизайна, которые были нелогично применены с точки зрения юзабилити и удобства работы. Но мои замечания отрабатывались только частично. В итоге мне предлагалось принять хорошо отрисованную главную страницу и совершенно не приспособленные к пользователям все остальные, особенно поразил личный кабинет. В итоге после почти месяца работы, поняв, что я не получу работоспособный дизайн, я решил отказаться от проекта. На что мне предложили исправить мои замечания и чтобы я написал нормальное ТЗ,. прописав там каждую рамочку и точечку, при этом изрядно нахамив, причем разговор был уже с директором студии. Я был вынужден отказаться, не для того плачу деньги 1000$ которых этим ребятам хватает только на то, чтобы "пивка попить с друзьями". Итог: у меня нет ничего, у студии моя предоплата 15000 и этот проект в портфолио Общение с клиентом: "заказчики всегда пререкаются, но в итоге мы делаем по своему замечательные проекты" Хватит кичиться, и не беритесь за то, что вам не по зубам!