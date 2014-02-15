smokysse

Сергей smokysse

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Монитор руководителя / Dashboard

    Описание задания по разработке "Монитор руководителя". Целью оказания услуги является разработка веб-страницы "Монитор руководителя". Требования: 1.     Количество и тип элементов, а также расположение в полномасштабном режиме в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры к сайту

    Необходимо разработать для готового сайта 5 баннеров. Современный стиль, фото, текстура, графические элементы (рамки), красивые шрифты. Примеры ниже. Ссылка на сайт, куда нужен баннер-слайдер www.flashtats.ru Обязательно озвучьте стоимость в предложении.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать скрипт к интернет-магазину

    Есть интернет-магазин разработанный на CMS Drupal. Необходимо доработать расчет конечной стоимости товаров. А именно чтобы при стоимости товаров в корзине выше определенной суммы, доставка становилась бесплатной. С радостью отвечу на все вопросы, пишите ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин одного товара без личного кабинета пользователя

    Необходимо разработать: 1. Логотип 2. Дизайн 3. Верстка 4. Программирование Краткое описание и основной функционал: Простой интернет магазин одного товара без личного кабинета пользователя. Процедура заказа: ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-сервис

    Интернет-сервис для приема заказов на товары. Имеется готовый дизайн и верстка основных страниц. Необходимо реализовать программную часть сайта с частичной версткой. Краткое описание системы для оценки прилагается в файле. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка веб-сервиса

    $1000

    Сервис для организаторов покупок из-за рубежа. Подробная информация в приложении. Готовность: 1. Дизайн 100% 2. Верстка 90% 3. Код (PHP) ^Функции по взаимодействию со сторонним магазином на php ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    $500

    Загрузить сайт на сервер, настроить сервер для нормальной работы сайта и протестировать его на работоспособность (Выполнен на 90%: дизайн,верстка,код). Все нюансы готов обсудить, пишите. Подробности в приложении.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис покупок за рубежом

    $700

    Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн "Покупка товаров зарубежом"

    Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн "Посреднические услуги по покупке товаров"

    Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система "Посреднические услуги по покупке товаров"

    $200

    Содержание работ: 1. Парсинг товаров 2. Система сообщений на сайте между пользователями 3. Доработка полного цикла заказа, с возможностью формирования посылок 3.1 Расчет стоимости доставки на api (почта, курьер, тк) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система "Посреднические услуги по покупке товаров"

    Версия: 1 Участники: клиент (много) , администратор (один) Основной сценарий: 1. Поиск товара 2. Добавление товара в корзину 3. Отправка заказа на подтверждение администратору 4. Оплата со счета 5. Администратор фиксирует ...

    Java
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Система предоставления услуг посредника для заказа

    Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа
Сергей отличный заказчик - очень приятный в общении, знает чего хочет, всегда на связи. Оплата мгновенно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ольга справилась с задание на отлично. Поняла требования к лого, прониклась нашей тематикой и создала замечательный логотип. Вся работа выполнена качественно и в срок. Общение проходило как сообщениями так и по громкой связи, что было очень удобно. Спасибо, еще с удовольствием буду с вами работать.
Ответный отзыв
Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Сервис покупок за рубежом
Отличный и требовательный заказчик, знал что хотел, всегда предоставлял четкие указания по дизайну/доработкам, но результат превзошел свои ожидания) все получилось очень круто, и с оплатой все быстро. Огромное спасибо за такой продуманный и гениальный проект! ;)
Мы получили отличный дизайн по хорошей цене. Роберта справилась с заданием, учла все наши пожелания, все замечания отрабатывала оперативно, очень работоспособная, целиком отдается проекту.
Ответный отзыв
Sponge_Digital
Кирилл 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1000
0 баллов
11 лет назад
Дизайн "Покупка товаров зарубежом"
Мы взялись за разработку дизайна сайта TAO2YOU. На момент обсуждения проекта будущий заказчик высказал симпатию нашим работам. Не смотря на весьма ограниченный бюджет заказчика менее чем 1000 долларов за 20 страниц (из которых половина - интерфейсы) торговой интернет-площадки, мы согласились на эту сомнительную авантюру. Основная цель с нашей стороны в данном сотрудничестве - прокачать скилл молодого менеджера и пополнить портфолио хорошей работой, прибыль и не предполагалась данным бюджетом по определению. Но благими намерениями сами знаете куда вымощена дорога. Порядка двух недель заказчик мариновал нас изменениями по дизайн-концепции, так как видения проекта у него не было никакого. После чего мы таки утвердили дизайн-концепцию и стартовую сайта. После этого, в процессе работы, мы условились с заказчиком - отрисовать все страницы и после получить все правки единым документом. Когда страницы были отрисованы (20 страниц - 7 рабочих дней), заказчик решил, что мы должны отдать ему исходники стартовой без оплаты остальной работы, и более того - дизайн-концепция оказалась уже неудовлетворительной для заказчика. Заказчик высказал ничем неаргументированное недовольство страницами, при том что задание (если это так можно назвать) было дано "на пальцах". При этом в процессе работы заказчик неоднократно хамил и позволял себе некорректное отношение к менеджеру проекта. После вышеописанного в общение подкючился директор бюро и предложил решить конфликт разумно: заказчик дает все замечания, мы вносим правки в течении 2ух рабочих суток, сдаем работу и получаем оплату. Заказчик же просто удалился из скайпа и не оплатил проделанную работу. Вот некоторые из макетов: http://sponge.com.ua/portfolio/291. Если кто-то считает, что данная работа стоит 500 и менее долларов - просьба не обращаться. Всем же вменяемым студиям рекомендуем не общаться с данным бессовестным человеком и нищебродом.
Данная дизайн студия согласилась (снизошла) взяться за проект, ознакомившись с тех.заданием. По ходу выполнения работ между мной и Sponge стали возникать разногласия по поводу некоторых элементов дизайна, которые были нелогично применены с точки зрения юзабилити и удобства работы. Но мои замечания отрабатывались только частично. В итоге мне предлагалось принять хорошо отрисованную главную страницу и совершенно не приспособленные к пользователям все остальные, особенно поразил личный кабинет. В итоге после почти месяца работы, поняв, что я не получу работоспособный дизайн, я решил отказаться от проекта. На что мне предложили исправить мои замечания и чтобы я написал нормальное ТЗ,. прописав там каждую рамочку и точечку, при этом изрядно нахамив, причем разговор был уже с директором студии. Я был вынужден отказаться, не для того плачу деньги 1000$ которых этим ребятам хватает только на то, чтобы "пивка попить с друзьями". Итог: у меня нет ничего, у студии моя предоплата 15000 и этот проект в портфолио Общение с клиентом: "заказчики всегда пререкаются, но в итоге мы делаем по своему замечательные проекты" Хватит кичиться, и не беритесь за то, что вам не по зубам!
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