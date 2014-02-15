Описание задания по разработке "Монитор руководителя". Целью оказания услуги является разработка веб-страницы "Монитор руководителя". Требования: 1. Количество и тип элементов, а также расположение в полномасштабном режиме в ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать для готового сайта 5 баннеров. Современный стиль, фото, текстура, графические элементы (рамки), красивые шрифты. Примеры ниже. Ссылка на сайт, куда нужен баннер-слайдер www.flashtats.ru Обязательно озвучьте стоимость в предложении.Баннеры26 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет-магазин разработанный на CMS Drupal. Необходимо доработать расчет конечной стоимости товаров. А именно чтобы при стоимости товаров в корзине выше определенной суммы, доставка становилась бесплатной. С радостью отвечу на все вопросы, пишите ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработать логотип под проект. См. описание в приложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать: 1. Логотип 2. Дизайн 3. Верстка 4. Программирование Краткое описание и основной функционал: Простой интернет магазин одного товара без личного кабинета пользователя. Процедура заказа: ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Интернет-сервис для приема заказов на товары. Имеется готовый дизайн и верстка основных страниц. Необходимо реализовать программную часть сайта с частичной версткой. Краткое описание системы для оценки прилагается в файле. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Сервис для организаторов покупок из-за рубежа. Подробная информация в приложении. Готовность: 1. Дизайн 100% 2. Верстка 90% 3. Код (PHP) ^Функции по взаимодействию со сторонним магазином на php ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Загрузить сайт на сервер, настроить сервер для нормальной работы сайта и протестировать его на работоспособность (Выполнен на 90%: дизайн,верстка,код). Все нюансы готов обсудить, пишите. Подробности в приложении.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $700
Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Разработать графический интерфейс сайта (другими словами дизайн). Для этой работы нужен человек, который готов понять суть проекта и спроектировать интерфейс взаимодействия пользователей с системой так, чтобы сайт удовлетворял их потребности. На первом месте ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Содержание работ: 1. Парсинг товаров 2. Система сообщений на сайте между пользователями 3. Доработка полного цикла заказа, с возможностью формирования посылок 3.1 Расчет стоимости доставки на api (почта, курьер, тк) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Версия: 1 Участники: клиент (много) , администратор (один) Основной сценарий: 1. Поиск товара 2. Добавление товара в корзину 3. Отправка заказа на подтверждение администратору 4. Оплата со счета 5. Администратор фиксирует ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Есть готовый дизайн в PSD. Необходимо программирование описанного функционала (Php или Java), верстка. Укажите пожалуйста время и стоимость работ по статьям: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад