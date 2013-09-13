Здравствуйте! Ищу опытного программиста Modx Revo для реализации функционала на сайте платных курсов. Надо будет создать личный кабинет для слушателей и преподавателей, онлайн-чат (со звуком, демонстрацией экрана как в скайпе и текстовым чатом) и многое другое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на shop-script
Доработки
1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине как то надо это предусмотреть Почта россии , + московская курьерская служба )
1.2-настройка 3-х способов оплаты: Киви, яндекс деньги, карточка.
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-галерея это фоторгафии которые прислали покупатели – оно уменя сейчас в каталоге как категоря товаров, а надо вынести кнопкой вверх.
1.4 в корзину - поставить такую строку с галочкой
Ү -доставка товара без согласования ( галочку можно убрать кто не согласен)
1.5-выгрузка заказов в хls сейчас выгружаются в таблицу только те строки котрый были изначально предусмотренный вебасист, а все что добавлялось в ручную не выгружается совсем
сейчас в каждый заказ нужно зайти что бы поменять статус или распечатать бланк, нужно там где список заказов сделать напротив галочку и те который выделены внизу выбрать распечатать поменять или поменять статус, удалить. Но обязательно еще должна быть кнопка выбрать все
Модули жизненоважные
- корзина . выбор даты и времени доставки Почта России 1 класс (точно, а не приблизительно)
добавить печатные формы бланки почты +отслеживание бандероли через сайт по номеру заказа
смс- оповещение- о статусе заказа ( не автоматически а выборочно менеджером, как сейчас мейл)
Модули желательные( набор может меняться , нужно сайт сделать более удобным и современным):
- вопрос- ответ
- обратный звонок
- консультант онлайн
-лупа
-расширенный поиск ( по параметрам) так же настроить выбор товара по цвету и размеру , если не выбрал в карзину не кладется
-гетерайтинг –заходишь а он определил где ты и пишет срок и способ доставки,)если возможно при синхронизации со сдек
-отписка от новостей
-упрощение процедуры заказа что бы корзина не открывалась в новом окне и не уводила состраницы, и не было повторяющихся строк.
-водный знак
-банер
- модерация отзывов
- авторизаация через соц сети
-поиск покупателей по базе через фамилию и номер заказа
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