Проект на shop-script

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Проект на shop-script

Доработки

1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине как то надо это предусмотреть Почта россии , + московская курьерская служба )

1.2-настройка 3-х способов оплаты: Киви, яндекс деньги, карточка.

-

-галерея это фоторгафии которые прислали покупатели – оно уменя сейчас в каталоге как категоря товаров, а надо вынести кнопкой вверх.

1.4 в корзину - поставить такую строку с галочкой

Ү -доставка товара без согласования ( галочку можно убрать кто не согласен)

1.5-выгрузка заказов в хls сейчас выгружаются в таблицу только те строки котрый были изначально предусмотренный вебасист, а все что добавлялось в ручную не выгружается совсем

сейчас в каждый заказ нужно зайти что бы поменять статус или распечатать бланк, нужно там где список заказов сделать напротив галочку и те который выделены внизу выбрать распечатать поменять или поменять статус, удалить. Но обязательно еще должна быть кнопка выбрать все

Модули жизненоважные

- корзина . выбор даты и времени доставки Почта России 1 класс (точно, а не приблизительно)

добавить печатные формы бланки почты +отслеживание бандероли через сайт по номеру заказа

смс- оповещение- о статусе заказа ( не автоматически а выборочно менеджером, как сейчас мейл)

Модули желательные( набор может меняться , нужно сайт сделать более удобным и современным):

- вопрос- ответ

- обратный звонок

- консультант онлайн

-лупа

-расширенный поиск ( по параметрам) так же настроить выбор товара по цвету и размеру , если не выбрал в карзину не кладется

-гетерайтинг –заходишь а он определил где ты и пишет срок и способ доставки,)если возможно при синхронизации со сдек

-отписка от новостей

-упрощение процедуры заказа что бы корзина не открывалась в новом окне и не уводила состраницы, и не было повторяющихся строк.

-водный знак

-банер

- модерация отзывов

- авторизаация через соц сети

-поиск покупателей по базе через фамилию и номер заказа

10 лет назад
tumbus
Алекс 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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