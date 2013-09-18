Перенести сайт на новый хостинг

Веб-программированиеЗавершен15 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным.

Собственно это и есть задача. Сайт на друпале.

Кто может сделать пишите сроки и цену работы.

10 лет назад
lopopok
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$20
1 день
Исполнитель показал квалификацию выше ожидаемой. Очень рад. Все в сроки, хотя я как заказчик очень даже вредный.
Понравилось работать с заказчиком. Предоставил все доступы, оплатил сразу оговоренную сумму. Приятный в общении. Рекомендую сотрудничать. Спасибо..
  • Похожие заказы

  • Web-программисты (php, MySQL, Javascript)

    $1500

    Приглашаются специалисты по Web программированию (php, MySQL, Javascript) для реализации крупномасштабных проектов. Условия: - Работа на постоянной основе‚ полный рабочий день; - Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности; - Заработная плата пересматривается по результатам реальной работы. Требования: - опыт работы ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать каталог для сайта на WordPress

    Разработать каталог автошкол и автоинструкторов для сайта http://avtoshkola-v-moskve.ru/ на WordPress или на др. движке, с возможностью самостоятельно добавлять инфу о себе на сайт автошколами и инструкторами. Жду предложений с ценой сроками и желательно примерами. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется разработка модуля для Joomla

    Требуется С НУЛЯ разработка модуля для Joomla. (feedback с jQuery, Ajax). Макет предоставлю в процессе договоренности. В дальнейшем постоянная разработка разных модулей и компонентов. Цены не загибать, ибо я прекрасно знаю, что и сколько стоит. с ценниками от ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект на shop-script

    $1000

    Проект на shop-script Доработки 1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист на Modx (постоянное сотруд-во)

    $2500

    Здравствуйте! Ищу опытного программиста Modx Revo для реализации функционала на сайте платных курсов. Надо будет создать личный кабинет для слушателей и преподавателей, онлайн-чат (со звуком, демонстрацией экрана как в скайпе и текстовым чатом) и многое другое ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер на Ruby on Rails

    $500

    Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил. Оплата поэтапно по факту выполнения. Исполнитель будет выбран ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система предоставления услуг посредника для заказа

    Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Opencart сделать поле

    $50

    Требуется сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара. http://www.luxprof.ru/lustri/v-flora-71-280-2w-3 И ввести скидку в расчет конечной стоимости товара при покупке через корзину

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад