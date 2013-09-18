Перенести сайт на новый хостинг

Приглашаются специалисты по Web программированию (php, MySQL, Javascript) для реализации крупномасштабных проектов. Условия: - Работа на постоянной основе‚ полный рабочий день; - Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности; - Заработная плата пересматривается по результатам реальной работы. Требования: - опыт работы ...
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Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным.
Собственно это и есть задача. Сайт на друпале.
Кто может сделать пишите сроки и цену работы.
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