Нужен скрипт, который по функционалу похож на живой фильтр в интернет-магазинах. Допустим у нас есть несколько селектов: 1. Выбор планеты 2. Страны 3. Города 4. Улицы В селекте 1 выбираем Землю, и в селекте 2 остаются только страны Земли В селекте 2 ...
Андрей Доценко lopopoklopopok
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Вот пример: http://www.booking.com/city/mx/cancun.ru.html?aid=309654;label=hotels-russian-ru-8Urx4JacGJmtdQVJagz9RQS45957826252%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2619.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=ae749f0bf96897311bf003a9d74a433a;dcid=4&td2cpnd=1#map_closed Есть масса предложений отеля и все они расположены на гугл-карт Такой же пример на авито: https://www.avito.ru/novosibirsk/kvartiry?geo=54.87636252216982%2C82.47926629299998%2C55.17614841840872%2C83.36366570699992%2C10 только тут яндекс.карты Нужен примерно такой же модуль, чтобы можно было забронировать отель. Необходимо туда добавить сортировки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
На сайте нужен аналог Безопасной сделки как на ФЛ.ру Также заказчик резервирует бюджет, договаривается с исполнителем, и подтверждают сделку. Прикрутить разные системы оплаты. Кто может реализовать, указывайте стоимость работы и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Задача простая. Есть лендинг, на котором настроена отправка формы на e-mail. Стандартно. Надо сделать чтобы эти данные сразу попадали в таблицу гугла. Если можете сделать подобное, сразу пишите: 1. Сроки 2. Стоимость работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать всего 3-4 типа переходов между блоками, и найти нормальные иконки. Текст и всяческую помощь я предоставляю. По графике ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт, с которого можно скачивать музыку за деньги. http://www.musicov.ru/ - что-то вроде такого, только тут она скачивается бесплатно. 2 варианта работы: 1. Вы делаете сайт целиком. 2. Вы пишите только скрипт скачивания музыки после оплаты. + скрипт абонентской ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо создать поток лидов (подписчиков) на тренинг по копирайтингу. Подписная уже есть. Надо только гнать целевой трафик. Тренинг для тех, кто хочет зарабатывать деньги удаленно. На копирайтинге. НЕ для предпринимателей. Кто умеет занимать лидгеном, пишите: ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть word-файл, бланк заполнения заявки. Много разных полей. Все стандартно, за исключением: 1. Надо чтобы форма сохраняла данные в excel формате и желательно отправляла на почту. 2. есть строка, состоящая из нескольких полей. Надо добавить кнопку "Еще 1". Примерно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
На входе макет в формате PSD. На выходе блочная верстка НЕ bootstrap. Верхнее меню должно быть постоянно зафиксировано. При клике на анкоры должен быть плавный переход, а не моментальный.Завершен10 лет назад
- $50
Лендинг по длине примерно 20.000 пикселей. Надо аккуратно его сверстать с psd, желательно блочной версткой. Есть доп функции: 1. Верхнее меню закреплено постоянно. При прокрутке остается на месте 2. Оно становится полу прозрачным при прокрутке 3. Есть картинки, при нажатии ...Завершен10 лет назад
- $100
Есть одностраничник в docx формате. Надо сделать красивый дизайн LP. Сделать его в светло-зеленых, серых и белых тонах. В фирменном стиле www.b2bbasis.ru Вверху должно быть меню, примерно как тут www.rost90.ru Одностраничник для бизнес-тренинга. Поэтому: Никаких финтифлюшек, и непонятных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен джумла-мастер на некоторое количество работы Запускаем сайт management-club.ru Нужно сделать много вещей на джумле. Для начала: 1. Рубрикатор материалов 2. Разные меню 3. Поставить счетчики аналитики и метрики Сайт на джумле + кобальт + эмеральд Кто может делать подобное пишите сразу примерную ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным. Собственно это и есть задача. Сайт на друпале. Кто может сделать пишите сроки и цену работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть форум http://activesales.info/phpbbforum В котором что-то не так работает. Не получается залогиниться уже имеющимся пользователям и зарегистрироваться новым. В общем надо это починить. Кто может, сразу пишите: 1. Сроки 2. Стоимость работыВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть макет (во вложении), надо по нему сверстать всплывающее окно для сайта www.proficonf.ru В него надо встроить форму смартреспондера. Кто может сделать (надо верстку+скрипт всплывающего окна), пишите сроки и стоимость работы. Также указывайте ссылку на портфолио.HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать с psd-макета страницу. Макет во вложении Требования: 1. Верхнее меню должно оставаться на странице при прокрутке. 2. При нажатии на кнопки-анкоры, переход должен быть плавный, а не моментальный. Вот пример еще одной нашей страницы с похожего макета: www.rost90.ru Кто ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте www.marketingconf.ru - все логотипы одного размера. Внизу. Есть шаблон psd, в который достаточно просто запихивать логотипы и нажимать кнопку "сохранить" Все, на этом конец работы. Таких лого сейчас несколько, но они будут периодически добавляться. Справится любой человек, ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Надо быстренько сверстать ЛП с макета. Аккуратненько. В вехрнем меню есть кнопки на разные места в тексте, надо чтобы при нажатии на них был не перескок, а плавная прокрутка. Также это меню должно быть закреплено при прокрутке. Дизайн ...Завершен10 лет назад
Есть видео в формате MOD 4 штуки Надо сконвертировать это видео в какой-нибудь mp4, чтобы можно было залить на ютуб. Также подставить начальную заставку и конечную как тут http://youtu.be/mS5_o1R59r4 При отклике сразу указывайте стоимость работ и сроки. Видео там в ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача простая: Нужно считать конверсии. Заходит посетитель на лэндинг, и у него урл вида site.com/?reklama=1 Ему в куки запомниается переменная реклама Если он подпишется, то попадет в будущем на страницу site.com/gotovo.php И там должен быть скрипт: если в куках есть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад