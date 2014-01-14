lopopok

Андрей Доценко lopopok

 
32 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • PHP-программист, для создания живого фильтра

    Нужен скрипт, который по функционалу похож на живой фильтр в интернет-магазинах. Допустим у нас есть несколько селектов: 1. Выбор планеты 2. Страны 3. Города 4. Улицы В селекте 1 выбираем Землю, и в селекте 2 остаются только страны Земли В селекте 2 ...

    PHPWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать скрипт бронирования отелей

    $50

    Вот пример: http://www.booking.com/city/mx/cancun.ru.html?aid=309654;label=hotels-russian-ru-8Urx4JacGJmtdQVJagz9RQS45957826252%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2619.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=ae749f0bf96897311bf003a9d74a433a;dcid=4&amp;td2cpnd=1#map_closed Есть масса предложений отеля и все они расположены на гугл-карт Такой же пример на авито: https://www.avito.ru/novosibirsk/kvartiry?geo=54.87636252216982%2C82.47926629299998%2C55.17614841840872%2C83.36366570699992%2C10 только тут яндекс.карты Нужен примерно такой же модуль, чтобы можно было забронировать отель. Необходимо туда добавить сортировки ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реализовать аналог СБР

    $50

    На сайте нужен аналог Безопасной сделки как на ФЛ.ру Также заказчик резервирует бюджет, договаривается с исполнителем, и подтверждают сделку. Прикрутить разные системы оплаты. Кто может реализовать, указывайте стоимость работы и сроки.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить отправку формы на гугл-таблицу

    Задача простая. Есть лендинг, на котором настроена отправка формы на e-mail. Стандартно. Надо сделать чтобы эти данные сразу попадали в таблицу гугла. Если можете сделать подобное, сразу пишите: 1. Сроки 2. Стоимость работы

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизай Landing Page, на основе технического макета

    Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать всего 3-4 типа переходов между блоками, и найти нормальные иконки. Текст и всяческую помощь я предоставляю. По графике ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт или написать скрипт для него

    Нужен сайт, с которого можно скачивать музыку за деньги. http://www.musicov.ru/ - что-то вроде такого, только тут она скачивается бесплатно. 2 варианта работы: 1. Вы делаете сайт целиком. 2. Вы пишите только скрипт скачивания музыки после оплаты. + скрипт абонентской ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лидогенерация для тренинга по копирайтингу

    $1000

    Необходимо создать поток лидов (подписчиков) на тренинг по копирайтингу. Подписная уже есть. Надо только гнать целевой трафик. Тренинг для тех, кто хочет зарабатывать деньги удаленно. На копирайтинге. НЕ для предпринимателей. Кто умеет занимать лидгеном, пишите: ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо написать скрипт обработки формы и саму форму

    Здравствуйте! Есть word-файл, бланк заполнения заявки. Много разных полей. Все стандартно, за исключением: 1. Надо чтобы форма сохраняла данные в excel формате и желательно отправляла на почту. 2. есть строка, состоящая из нескольких полей. Надо добавить кнопку "Еще 1". Примерно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг с макета PSD

    На входе макет в формате PSD. На выходе блочная верстка НЕ bootstrap. Верхнее меню должно быть постоянно зафиксировано. При клике на анкоры должен быть плавный переход, а не моментальный.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать одностраничник с PSD с доп. функциями

    $50

    Лендинг по длине примерно 20.000 пикселей. Надо аккуратно его сверстать с psd, желательно блочной версткой. Есть доп функции: 1. Верхнее меню закреплено постоянно. При прокрутке остается на месте 2. Оно становится полу прозрачным при прокрутке 3. Есть картинки, при нажатии ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать красивый дизайн LP

    $100

    Есть одностраничник в docx формате. Надо сделать красивый дизайн LP. Сделать его в светло-зеленых, серых и белых тонах. В фирменном стиле www.b2bbasis.ru Вверху должно быть меню, примерно как тут www.rost90.ru Одностраничник для бизнес-тренинга. Поэтому: Никаких финтифлюшек, и непонятных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работы на сайте

    Нужен джумла-мастер на некоторое количество работы Запускаем сайт management-club.ru Нужно сделать много вещей на джумле. Для начала: 1. Рубрикатор материалов 2. Разные меню 3. Поставить счетчики аналитики и метрики Сайт на джумле + кобальт + эмеральд Кто может делать подобное пишите сразу примерную ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на новый хостинг

    Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным. Собственно это и есть задача. Сайт на друпале. Кто может сделать пишите сроки и цену работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Починить форум.

    Есть форум http://activesales.info/phpbbforum В котором что-то не так работает. Не получается залогиниться уже имеющимся пользователям и зарегистрироваться новым. В общем надо это починить. Кто может, сразу пишите: 1. Сроки 2. Стоимость работы

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать Pop-up окно с макета

    $50

    Есть макет (во вложении), надо по нему сверстать всплывающее окно для сайта www.proficonf.ru В него надо встроить форму смартреспондера. Кто может сделать (надо верстку+скрипт всплывающего окна), пишите сроки и стоимость работы. Также указывайте ссылку на портфолио.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать одностраничник с макета

    Необходимо сверстать с psd-макета страницу. Макет во вложении Требования: 1. Верхнее меню должно оставаться на странице при прокрутке. 2. При нажатии на кнопки-анкоры, переход должен быть плавный, а не моментальный. Вот пример еще одной нашей страницы с похожего макета: www.rost90.ru Кто ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привести логотипы к одному размеру

    На сайте www.marketingconf.ru - все логотипы одного размера. Внизу. Есть шаблон psd, в который достаточно просто запихивать логотипы и нажимать кнопку "сохранить" Все, на этом конец работы. Таких лого сейчас несколько, но они будут периодически добавляться. Справится любой человек, ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать ЛП с макета

    $50

    Надо быстренько сверстать ЛП с макета. Аккуратненько. В вехрнем меню есть кнопки на разные места в тексте, надо чтобы при нажатии на них был не перескок, а плавная прокрутка. Также это меню должно быть закреплено при прокрутке. Дизайн ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Конвертация видео

    Есть видео в формате MOD 4 штуки Надо сконвертировать это видео в какой-нибудь mp4, чтобы можно было залить на ютуб. Также подставить начальную заставку и конечную как тут http://youtu.be/mS5_o1R59r4 При отклике сразу указывайте стоимость работ и сроки. Видео там в ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт с куки

    Задача простая: Нужно считать конверсии. Заходит посетитель на лэндинг, и у него урл вида site.com/?reklama=1 Ему в куки запомниается переменная реклама Если он подпишется, то попадет в будущем на страницу site.com/gotovo.php И там должен быть скрипт: если в куках есть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
blademastere
Вадим 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Конвертация видео
Отличный заказчик! Рекомендую!
Как и обещал, сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать простой плагин
Все ок, спасибо!
Все было выполнено вовремя. Без вопросов.
Ответный отзыв
kokyhin
43 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать одностраничник с PSD с доп. функциями
Проект быстро закрыли, заказчик оперативно оплатил работу, даже больше указанного бюджета. Нарекания были конструктивные и по делу. готов снова сотрудничать.
Все сделано в срок. Другой фрилансер бы уже психанул, а Алексей выдержал все мои просьбы о правках)
Ответный отзыв
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать красивый дизайн LP
Всем смело рекомендую Андрея. Работа прошла легко и непринужденно. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества.
Все нормально. Аккуратный дизайн. Главное есть вкус. Это как показывает практика, у нынешних веб-дизайнеров - редкость))
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vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт на новый хостинг
Понравилось работать с заказчиком. Предоставил все доступы, оплатил сразу оговоренную сумму. Приятный в общении. Рекомендую сотрудничать. Спасибо..
Исполнитель показал квалификацию выше ожидаемой. Очень рад. Все в сроки, хотя я как заказчик очень даже вредный.
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