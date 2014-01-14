Надо быстренько сверстать ЛП с макета. Аккуратненько. В вехрнем меню есть кнопки на разные места в тексте, надо чтобы при нажатии на них был не перескок, а плавная прокрутка. Также это меню должно быть закреплено при прокрутке. Дизайн ...