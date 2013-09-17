Исправить конфликт jQuery

Веб-программированиеЗавершен6 заявок154 просмотра
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Конфликт на странице www.lynix.ru/site/rule

Не работает слайдер и другой функционал на jQuery

jQuery
10 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей Олейник 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Олег отлично справился с заданием. Рекомендую.
Сделка прошла успешно. Рекомендую.
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