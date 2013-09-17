Исправить конфликт jQuery

Проект на shop-script Доработки 1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине ...
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Конфликт на странице www.lynix.ru/site/rule
Не работает слайдер и другой функционал на jQuery
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