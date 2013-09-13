Скрипт оплаты за регистрацию ucoz

Приглашаются специалисты по Web программированию (php, MySQL, Javascript) для реализации крупномасштабных проектов. Условия: - Работа на постоянной основе‚ полный рабочий день; - Возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности; - Заработная плата пересматривается по результатам реальной работы. Требования: - опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать, написать, скрипт оплаты за регистрацию, чтобы при регистрации появлялось окошко или на странице вело на оплату, после оплаты, регистрация былы завершена, Ucoz! без премиума
- Похожие заказы
- $1500Веб-программирование34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разработать каталог автошкол и автоинструкторов для сайта http://avtoshkola-v-moskve.ru/ на WordPress или на др. движке, с возможностью самостоятельно добавлять инфу о себе на сайт автошколами и инструкторами. Жду предложений с ценой сроками и желательно примерами. ...Завершен10 лет назад
Требуется С НУЛЯ разработка модуля для Joomla. (feedback с jQuery, Ajax). Макет предоставлю в процессе договоренности. В дальнейшем постоянная разработка разных модулей и компонентов. Цены не загибать, ибо я прекрасно знаю, что и сколько стоит. с ценниками от ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным. Собственно это и есть задача. Сайт на друпале. Кто может сделать пишите сроки и цену работы.Завершен10 лет назад
Конфликт на странице www.lynix.ru/site/rule Не работает слайдер и другой функционал на jQueryЗавершен10 лет назад
- $1000
Проект на shop-script Доработки 1.1 Синхронизация с сдек edostavka.ru калькулятор или всплывающий список в какой город везем и и интеграция со сдек при оформлении. ( здесь будет сложный момент потому что три способа доставки в корзине ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Ищу опытного программиста Modx Revo для реализации функционала на сайте платных курсов. Надо будет создать личный кабинет для слушателей и преподавателей, онлайн-чат (со звуком, демонстрацией экрана как в скайпе и текстовым чатом) и многое другое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил. Оплата поэтапно по факту выполнения. Исполнитель будет выбран ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дизайн готов Сайт будет примерно такой http://www.b-n.by psd вышлю исполнителю Лучше пишите сразу в skypeВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Система предоставления услуг посредника для заказа товаров со стороннего сайта. В системе регистрируются три вида пользователей: покупатель, посредник и поставщик. Покупатель через форму добавляет товар в корзину, оплачивает со счета и отправляет посреднику и поставщику, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад