Скрипт оплаты за регистрацию ucoz

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Необходимо сделать, написать, скрипт оплаты за регистрацию, чтобы при регистрации появлялось окошко или на странице вело на оплату, после оплаты, регистрация былы завершена, Ucoz! без премиума

10 лет назад
Alexlife77
Алексей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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