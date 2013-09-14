Необходимо доработать сайт на пхп

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мне необходимо в самописном скрипте недвижимости при добавлении объявлений поле адрес устроить следующим образом
при вводе первых двух трех букв формировался селект с выбором улиц начинающихся на эти буквы] кликнув мышкой (выбрав улицу ) формировался селект с номерами домов я так понимаю это работает на аяксе, база улиц и номеров домов у меня выгруженна из 2гис
и еще
у меня есть экспорт объявлений в цсв файл
мне в этот экспорт необходимо вывести дополнителные поля для выгрузки
поля:
- емайлы агентства недвижимости (через запятую в одном поле)
: - телефоны агентства недвижимости (через запятую в одном поле)
: - название офиса (если есть)
: - емайлы риелтора, который работает в агентстве недвижимости (через запятую)
: - телефоны риелтора (через запятую)
- ФИО риелтора
: в случае если объявление подает частное лицо, то это частное лицо записывается в таблицу риелторов, но обозначается "Частное лицо" в моей базе
поэтому в файле csv нужно предусмотреть пометку "Частное лицо"
по-хорошему нужны поля для самого объявления:
- площадь кухни
- жилая площадь
- этаж
: - возможность продажи в ипотеку
: - с мебелью или без (актуально для съема)
- какое-нибудь описание объекта недвижимости
-ссылка на само объявление
В приложение фал экспорта объявлений.
Кто сможет справиться добавляйтесь в скайп мой ник chitak47 отправлю движок и обсудим цену и сроки
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