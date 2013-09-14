Необходимо доработать сайт на пхп

мне необходимо в самописном скрипте недвижимости при добавлении объявлений поле адрес устроить следующим образом

при вводе первых двух трех букв формировался селект с выбором улиц начинающихся на эти буквы] кликнув мышкой (выбрав улицу ) формировался селект с номерами домов я так понимаю это работает на аяксе, база улиц и номеров домов у меня выгруженна из 2гис

и еще

у меня есть экспорт объявлений в цсв файл

мне в этот экспорт необходимо вывести дополнителные поля для выгрузки

поля:

- емайлы агентства недвижимости (через запятую в одном поле)

: - телефоны агентства недвижимости (через запятую в одном поле)

: - название офиса (если есть)

: - емайлы риелтора, который работает в агентстве недвижимости (через запятую)

: - телефоны риелтора (через запятую)

- ФИО риелтора

: в случае если объявление подает частное лицо, то это частное лицо записывается в таблицу риелторов, но обозначается "Частное лицо" в моей базе

поэтому в файле csv нужно предусмотреть пометку "Частное лицо"

по-хорошему нужны поля для самого объявления:

- площадь кухни

- жилая площадь

- этаж

: - возможность продажи в ипотеку

: - с мебелью или без (актуально для съема)

- какое-нибудь описание объекта недвижимости

-ссылка на само объявление

В приложение фал экспорта объявлений.

Кто сможет справиться добавляйтесь в скайп мой ник chitak47 отправлю движок и обсудим цену и сроки