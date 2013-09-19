Парсинг информации в категорию (DLE)

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки99 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт для дизайнеров на DLE

Необходимо в одну из рубрик спарсить информацию с другого сайта.

На необходимом сайте посты в виде текста и множества картинок.

Подробности при общении.

10 лет назад
trancep
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$100
6 дней
Доволен сотрудничеством. Работа была выполнена качественно и быстро. Работали по предоплате, рекомендую!
Хороший заказчик, четкое ТЗ. Находится на связи, принимает работу быстро. Оплата предоплатой, никаких проблем. Оценка +10!
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