Парсинг информации в категорию (DLE)

Значит для ucoz есть возможность подключить php скрипты. Нужно на удаленном сервере сделать базу и в нее записывать данные пользователей (логин, дата входа, дата регистрации, ip регистрации, ip с которым пользователь зашел. Так же нужно добавить ...
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Здравствуйте!
Есть сайт для дизайнеров на DLE
Необходимо в одну из рубрик спарсить информацию с другого сайта.
На необходимом сайте посты в виде текста и множества картинок.
Подробности при общении.
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