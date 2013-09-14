Скрипт записи в базу mysql айпи адреса юсеров

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Значит для ucoz есть возможность подключить php скрипты.

Нужно на удаленном сервере сделать базу и в нее записывать данные пользователей (логин, дата входа, дата регистрации, ip регистрации, ip с которым пользователь зашел. Так же нужно добавить выбор даты, за которую смотреть отчет.

Задаче элементарная, для всех этих данных есть у ucoz переменные, просто нужно все в кучу собрать и настроить. Отображать эту инфу нужно так же на удаленном серваке.

MySQL
10 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать каталог для сайта на WordPress

    Разработать каталог автошкол и автоинструкторов для сайта http://avtoshkola-v-moskve.ru/ на WordPress или на др. движке, с возможностью самостоятельно добавлять инфу о себе на сайт автошколами и инструкторами. Жду предложений с ценой сроками и желательно примерами. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходима настройка тестирования на Битрикс

    Необходима настройка модуля тестирование на Битрикс! 1. Необходимо добавление дополнительного поля в тесте, обоснование ответа 2. Все функции данного модуля должны быть сохранены 3. Сделать генерацию пароля для пользователей, которые будут авторизоваться на сайте (в данном случае ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо доработать сайт на пхп

    мне необходимо в самописном скрипте недвижимости при добавлении объявлений поле адрес устроить следующим образом при вводе первых двух трех букв формировался селект с выбором улиц начинающихся на эти буквы] кликнув мышкой (выбрав улицу ) формировался ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для постоянной работы с Битрикс

    Постоянная работа с Битрикс, натяжка готовой верстки на cms, установка и настройка различных модулей, корректировка работы сайтов на битрикс и т.п. Работа постоянная, долгосрочная. Оплата любым удобным способом Webmoney, Яндекс Деньги, р/с, карта Сбербанк и т.п. Нужна оперативность ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить заполнение архива

    У нас есть сайт на Wordpress, в нем - архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10–20 отдельных страниц (статьи). Мы сейчас вручную заполняем весь архив и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт оплаты за регистрацию ucoz

    $10

    Необходимо сделать, написать, скрипт оплаты за регистрацию, чтобы при регистрации появлялось окошко или на странице вело на оплату, после оплаты, регистрация былы завершена, Ucoz! без премиума

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на новый хостинг

    Много мы мучались с сайтом activesales.info. Он постоянно "ложит" БД. Нам надо убрать его на другой хостинг, чтобы "не мешал" остальным. Собственно это и есть задача. Сайт на друпале. Кто может сделать пишите сроки и цену работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад