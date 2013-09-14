Скрипт записи в базу mysql айпи адреса юсеров

Значит для ucoz есть возможность подключить php скрипты.

Нужно на удаленном сервере сделать базу и в нее записывать данные пользователей (логин, дата входа, дата регистрации, ip регистрации, ip с которым пользователь зашел. Так же нужно добавить выбор даты, за которую смотреть отчет.

Задаче элементарная, для всех этих данных есть у ucoz переменные, просто нужно все в кучу собрать и настроить. Отображать эту инфу нужно так же на удаленном серваке.