Доделать шаблон Joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки122 просмотра
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Задача заключается в том что бы сделать шаблон джумлы. Сейчас есть сайт который очень криво смотрится потому что фактически отсутствуют стили. Есть только каркас. За подробным ТЗ обращайтесь в личку. В заявке указывайте ваш скайп.

Joomla
10 лет назад
web-king
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
coolweblancer
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все супер, спасибо
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