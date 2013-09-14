Натянуть готовую верстку на Битрикс

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок108 просмотров
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Всем привет, есть готовая верстка, нужно оперативно натянуть на Битрикс (малый бизнес), опыт работы с Яндекс маркетом - обязателен.

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10 лет назад
Ozonto-service
Александр 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад