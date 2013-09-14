Скрипт биллинга

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть скрипт, который делает определенные фунции, нужно интегрировать его и настроить

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Настроить переадресацию сайта

    Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт. Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется. Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Портал недвижимости

    $2500

    Пожалуйста прочитайте объявление внимательно до конца. Если вам лень читать, нету времени и прочее, тогда и проект брать смысла нету :) Требуется реализовать проект недвижимости. Где зарегистрированные пользователи будут как физ. лица, так и юр. лица., ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комплекс для GPS навигации

    $2500

    http://wayker.com/ - Пример приложения ( демо вход ) Приложение Piligrim Server – это пакет программного обеспечения устанавливаемый на компьютер (сервер) владельца для независимого мониторинга устройств Piligrim. Функционально данное приложение практически аналогично серверу компании Piligrim, который обслуживает ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать шаблон Joomla

    Задача заключается в том что бы сделать шаблон джумлы. Сейчас есть сайт который очень криво смотрится потому что фактически отсутствуют стили. Есть только каркас. За подробным ТЗ обращайтесь в личку. В заявке указывайте ваш скайп.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг информации в категорию (DLE)

    $100

    Здравствуйте! Есть сайт для дизайнеров на DLE Необходимо в одну из рубрик спарсить информацию с другого сайта. На необходимом сайте посты в виде текста и множества картинок. Подробности при общении.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт записи в базу mysql айпи адреса юсеров

    Значит для ucoz есть возможность подключить php скрипты. Нужно на удаленном сервере сделать базу и в нее записывать данные пользователей (логин, дата входа, дата регистрации, ip регистрации, ip с которым пользователь зашел. Так же нужно добавить ...

    MySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима настройка тестирования на Битрикс

    Необходима настройка модуля тестирование на Битрикс! 1. Необходимо добавление дополнительного поля в тесте, обоснование ответа 2. Все функции данного модуля должны быть сохранены 3. Сделать генерацию пароля для пользователей, которые будут авторизоваться на сайте (в данном случае ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить заполнение архива

    У нас есть сайт на Wordpress, в нем - архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10–20 отдельных страниц (статьи). Мы сейчас вручную заполняем весь архив и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад