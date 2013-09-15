Настроить переадресацию сайта

Пожалуйста прочитайте объявление внимательно до конца. Если вам лень читать, нету времени и прочее, тогда и проект брать смысла нету :) Требуется реализовать проект недвижимости. Где зарегистрированные пользователи будут как физ. лица, так и юр. лица., ...
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Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт.
Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется.
Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну конкретную страницу другого сайта. Наверное, нужно использовать 302 редирект.
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