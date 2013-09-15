Настроить переадресацию сайта

Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт.

Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется.

Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну конкретную страницу другого сайта. Наверное, нужно использовать 302 редирект.