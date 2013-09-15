Настроить переадресацию сайта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок131 просмотр
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Необходимо сделать временную переадресацию с одного сайта (он будет обновляться) на другой работающий сайт.

Переадресация нужна такая, чтобы вес сайта в поисковой системе не менялся. Через месяц переадресация снимется.

Переадресация нужна со всех страниц сайта на одну конкретную страницу другого сайта. Наверное, нужно использовать 302 редирект.

10 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо! Всё очень оперативно.
понятная постановка задания, оперативная оплата рекомендую
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