Комплекс для GPS навигации

$2500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок177 просмотров
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http://wayker.com/ - Пример приложения ( демо вход )

Приложение Piligrim Server – это пакет программного обеспечения устанавливаемый

на компьютер (сервер) владельца для независимого мониторинга устройств Piligrim.

Функционально данное приложение практически аналогично серверу компании Piligrim, который обслуживает по умолчанию всех клиентов системы на бесплатной основе.

Тех. задание приложено.

10 лет назад
decode001
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад