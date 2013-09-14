Комплекс для GPS навигации

Настройка CSS стилей в плагине вордпресс (похожие записи), и удалить тег Н2 и Н3.
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http://wayker.com/ - Пример приложения ( демо вход )
Приложение Piligrim Server – это пакет программного обеспечения устанавливаемый
на компьютер (сервер) владельца для независимого мониторинга устройств Piligrim.
Функционально данное приложение практически аналогично серверу компании Piligrim, который обслуживает по умолчанию всех клиентов системы на бесплатной основе.
Тех. задание приложено.
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