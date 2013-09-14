Восстановление работы сайта

Здравствуйте, есть музыкальный сайт, ранее на нем все работало но с недавних пор перестали проигрываться песни, и сайт постоянно выдает 502 ошибку, после ребута сайта восстанавливается, но не надолго.

Требуется программист, который сможет исправить эти "косяки".

Если все будет гуд, есть аналогичная работа