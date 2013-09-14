Восстановление работы сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Здравствуйте, есть музыкальный сайт, ранее на нем все работало но с недавних пор перестали проигрываться песни, и сайт постоянно выдает 502 ошибку, после ребута сайта восстанавливается, но не надолго.

Требуется программист, который сможет исправить эти "косяки".

Если все будет гуд, есть аналогичная работа

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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