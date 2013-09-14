Нужна простенькая форма основанная на jquery с плагином на подобии jQuery File Upload.

Суть формы – парочка полей и мультизагрузка фотографий, все данные должны отравляться на скрипт php, где и будет добавление в базу идти, картинки должны быть строго привязаны к конкретному сабмиту формы, потому вместе с данными формы должны на скрипт приходить их урлы. С ценами в лс или в проект.

Для человека с прямыми руками думаю не проблема будет адаптировать готовый плагин просто к нужному виду.