Нужно написать код для рандомного вывода статей WP

Задание не самое простое. Просто реализовать это я могу и сам. Но нужно чтобы такие формы были расположены на сайте в двух местах, и чтобы рандомные публикации в этих формах не повторялись. Оплата как и в прошлый раз чисто символическая - такая, какая покроет комиссию за отзыв. Надеюсь на то что согласитесь еще поработать на таких условиях и выполните мой проект. Детали/требования расскажу в личном общении, шаблон, для которого все это делаем - пришлю.