Сайт для благотворительной организации

Движок Simpla CMS, полностью дефолтный. Интернет-магазин шин. Нужно добавить к каждому товару 5 свойств: "Диаметр", "Ширина", "Высота", "Зимние\Летние\Всесезонные", "С шипами\без шипов". И сделать на главной поиск по этим параметрам. Так же в загрузку через CSV надо добавить эти ...
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Есть дизайн, нужно сделать верстку и поставить на цмс-ку.
Цена сроки...
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