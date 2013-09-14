Допилить Simpla CMS. Несколько полей и CSV-аплоад.

Движок Simpla CMS, полностью дефолтный.

Интернет-магазин шин. Нужно добавить к каждому товару 5 свойств: "Диаметр", "Ширина", "Высота", "Зимние\Летние\Всесезонные", "С шипами\без шипов".

И сделать на главной поиск по этим параметрам.

Так же в загрузку через CSV надо добавить эти же параметры (что бы они загружались из отдельного столбца CSV автоматически).

Простая быстрая и приятная работка. Бюджет небольшой.