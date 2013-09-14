Скрипт обнуления Cookie

Нужен скрипт (или еще чего), который будет выполнять следующее. На сайте1 к пользователю прикрепляется Cookie1 (эти cookie действительны и на сайте 2). Нужно сделать так, чтобы при заходе на сайт2 скрипт удалял cookie, прикрепленные на сайте1.