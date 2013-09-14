Скрипт обнуления Cookie

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Нужен скрипт (или еще чего), который будет выполнять следующее. На сайте1 к пользователю прикрепляется Cookie1 (эти cookie действительны и на сайте 2). Нужно сделать так, чтобы при заходе на сайт2 скрипт удалял cookie, прикрепленные на сайте1.

10 лет назад
skapunker
Иван 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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