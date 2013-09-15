OpenCart. Наполнение товаров из XML.

Имеем XML файл, парсинг которого уже написан на PHP, нужно дописать к нему пару вещей, а именно:

1. Получение файла через POST запрос, со специальным ключем авторизации.

2. Апдейт БД опенкарта списком товаров в XML через встроенные PHP функции магазина. Т.е. если не присутствует категория товара, то нужно ее создать, если есть, не трогать, если присутствует товар -- обновить стоимость, если нет -- добавить в соответсвующую категорию товар.

Дополнительные детали уже с выбраным исполнителем. Спасибо!