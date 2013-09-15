Плагин для Social Engine

Нужен lending page тематика детская игрушка. Ищется исполнитель который имеет опыт успешного создания имено лендин пага. Самый главный критерий конверсия.Пишите пожалуйста сроки и цену а так же ссылки на созданные вами лендинги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствйуте! Нужно написать плагин для CMS Social Engine, как вконтакте!
Плагин выполняет следущее:
- Можна звонить своим друзьям онлайн (Видеозвонок)
Пишите цену за плагин!!! Планируеться долговременное сотрудничество!
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