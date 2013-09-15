Плагин для Social Engine

Здравствуйте, все содержимое моего блога, которое в нем есть, все все все все пути во всех постах, должны начинаться не с http://xxx.org/wp-content/uploads/2013/09/bodhisattva1.jpg а http://yyy.ru/wp-content/uploads/2013/09/bodhisattva1.jpg названия доменов условные, пришлю реальные потом. Да, контента много 4-5 Гб кажется.