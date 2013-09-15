Он-лайн калькулятор теплотехнические расчеты

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Необходимо сделать он-лайн калькулятор теплотехнических расчетов. В дальнейшем расчет необходимо поддерживать и по мере необходимости дорабатывать за отдельную плату.

Проект необходим на 100%. Финансирование выделено и ждет реализации.

Аналогичный готовый расчет можно посмотреть здесь: http://www.smartcalc.ru/

Только нужно доработать немного. Тех задания пока как такого нет, кроме примера.

Если уверены в своих силах и возьметесь - все будем обсуждать и писать тех задание. Какие использовать ресурсы, языки программирования, базы данных - не знаю, т.к. в этом не разбираюсь, все должны Вы предложить и реализовать.

Интересует конечный результат.

Расчет нужно будет опубликовать как мини-сайт на отдельном доменном имени.

Методику вычислений (что откуда берется, какие формулы и условия предоставим)

В процессе расчетов будет использоваться 10-15 таблиц с данными.

Необходимо сделать возможность изменять параметры: городов, температурных режимов, добавлять и редактировать слои конструкций.

Также расчет должен визуализировать графики температур и зон конденсаций.

Результат расчета должен сохраняться в виде готовой ссылки и конвертироваться в файл pdf.

Что-то похожее реализовано в экселе - в приложении - для понимания кол-ва данных.

Срок месяц-два, особо не нормирован.

Оплата по договоренности.

Сообщите Вашу примерную стоимость и примерный срок выполнения.

10 лет назад
energotim
Игорь 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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