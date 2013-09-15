Он-лайн калькулятор теплотехнические расчеты

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать он-лайн калькулятор теплотехнических расчетов. В дальнейшем расчет необходимо поддерживать и по мере необходимости дорабатывать за отдельную плату.
Проект необходим на 100%. Финансирование выделено и ждет реализации.
Аналогичный готовый расчет можно посмотреть здесь: http://www.smartcalc.ru/
Только нужно доработать немного. Тех задания пока как такого нет, кроме примера.
Если уверены в своих силах и возьметесь - все будем обсуждать и писать тех задание. Какие использовать ресурсы, языки программирования, базы данных - не знаю, т.к. в этом не разбираюсь, все должны Вы предложить и реализовать.
Интересует конечный результат.
Расчет нужно будет опубликовать как мини-сайт на отдельном доменном имени.
Методику вычислений (что откуда берется, какие формулы и условия предоставим)
В процессе расчетов будет использоваться 10-15 таблиц с данными.
Необходимо сделать возможность изменять параметры: городов, температурных режимов, добавлять и редактировать слои конструкций.
Также расчет должен визуализировать графики температур и зон конденсаций.
Результат расчета должен сохраняться в виде готовой ссылки и конвертироваться в файл pdf.
Что-то похожее реализовано в экселе - в приложении - для понимания кол-ва данных.
Срок месяц-два, особо не нормирован.
Оплата по договоренности.
Сообщите Вашу примерную стоимость и примерный срок выполнения.
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