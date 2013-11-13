Оптимизировать скорость загрузки сайта

$250
Веб-программированиеЗавершен7 заявок273 просмотра
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На основе отчетов о проверке скорости загрузки страниц сайта, нужно произвести работы, результатом которых будет ускорение скорости загрузки страниц сайта.

http://webopulsar.ru/reports/64933/2e98a9c982161023.html и

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fufa.globauto.ru%2F

То есть, нужно оптимизировать css, js, уменьшить количество запросов и далее по списку аудита.

Сайт построен на самописной системе.

Нужен ответственный и разбирающийся исполнитель!

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
mootal
Артём 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Сотрудничество с Артемом очень понравилось. Человек серьезно относится к работе, и к заказам. Регулярно выходит на связь и подробно все объясняет (с технической стороны). Не смотря на еще малый рейтинг в системе, имеет большой опыт в веб программировании. С задачей справился на 100% в оговоренный срок. Рекомендую как ответственного исполнителя и специалиста своего дела.
Максим доверяет специалисту, с которым работает, быстро решает все вопросы. Оплата своевременно. Приятно работать с ответственным человеком.
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