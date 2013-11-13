Оптимизировать скорость загрузки сайта

Сотрудничество с Артемом очень понравилось. Человек серьезно относится к работе, и к заказам. Регулярно выходит на связь и подробно все объясняет (с технической стороны). Не смотря на еще малый рейтинг в системе, имеет большой опыт в веб программировании. С задачей справился на 100% в оговоренный срок. Рекомендую как ответственного исполнителя и специалиста своего дела.