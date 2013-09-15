Написание модулей.

Нужен модуль анализа конкурентов, пакетная выдача проанализированных товаров, категорий в яндекс директ, итд.

Хотелось бы найти 1-2 сотрудников с адекватными запросами, умеющих писать скрипты с умом, без постоянных вопросов по каждому пункту.

Оцените стоимость там и решим. В личку прошу не писать. Если цена будет нормальная сам напишу.

1)Составляем 2 очереди 1-товары 2-категории... модуль должен вводить данные слова в яндекс и парсить выдачу по разным регионам (Поисковую и рекламную), (антикапча). Полученные данные прогнать по спискам сайтов на совпадения... отсеить лишние запросы... Оставшиеся запросы импортировать в директ... Заполнив все необходимые поля заранее заготовленными чередующимися фразами и информацией выдернутой из базы по данному товару или категории.

2)Прочекать ранее полученную выдачу в целях сбора цен конкурентов. Найти стандартный див цена и получить значение...

Более подробно обговорим, разберем с людьми которых заинтересует долгосрочное сотрудничество. Написание новых модулей с постоянной доработкой.