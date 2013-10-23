Обработка данных на DLE

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо обработать некоторые данные из базы сайта на CMS DLE.

10 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Не первый раз сотрудничаем с Александром, все как всегда во время и на достойном уровне.
Все отлично, буду рад повторному сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Мин. доработать сайт в соот. с бизнес-логикой

    $250

    Привет ребята! Есть сайт, сделанный на WordPress, и функционирующий, необходимо его немного доработать, а именно сделать следующее: - задизайнить около 5-8 банеров, прикрутить их на сайт и заимплементить логику, которая расшариться потом уже с тем, с кем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash - корректировка кода + компиляция

    $5

    Необходимо отредактировать 1 строку файла: header.fla (на вкладке Action) Точную замену кода прилагаю: templates/ju_stremit/photos.xml на: http://www.dk-grupp.ru/templates/ju_stremit/photos.xml После - компилировать файл в: header.swf И все! Для выполнения Вам понадобится флеш редактор с поддержкой Action Script 2.0 (Adobe Flash ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для чтения капчи

    $50

    Есть сайт на котором идут рекламные видео ролики с флеш капчей. Надо скрипт, который будет считывать эту капчу, а после окончания видеоролика вставлять ее в нужное место. Подробное описание алгоритма работы скрипта вышлю ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание модулей.

    Нужен модуль анализа конкурентов, пакетная выдача проанализированных товаров, категорий в яндекс директ, итд. Хотелось бы найти 1-2 сотрудников с адекватными запросами, умеющих писать скрипты с умом, без постоянных вопросов по каждому пункту. Оцените стоимость там и решим. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист yii

    $2500

    Требуется трудяга для работы с yii. Которому нравиться кодить. Требования работать в неделю 30-40 часов. работать хорошо и качественно. чтобы потом не пришлось за вами переделывать. обязательно поставить мониторинг рабочего времени (например yaware.com.ua ) Оплата при условии полной загрузки. Не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад