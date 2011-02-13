$250
Хостинг, домен есть. WP развернут. Тема установлена. Требуется полная настройка и запуск.
Сайты «под ключ»10 заявок
Закрыт
7 лет назад
Хостинг, домен есть. WP развернут. Тема установлена. Требуется полная настройка и запуск.
Для сопровождения существующего сайта требуется PHP программист со знанием Zend Framework
Суть проекта: Нужен сайт для небольшой компании работающей на испанском курорте. Имеется: Прокат автомобилей Прокат велосипедов Недвижимость аренда Локализация — 3 языка. Дизайн — простой, ...