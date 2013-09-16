Внести поправки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Сам сайт - http://dar-63.ru/

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Что надо сделать:

1) Побольше шрифт сделать «При заказе ремонта под ключ - кондиционер в подарок!» (и восклицательный знак добавить)

2) «Успейте оставить заявку акция заканчивается…» чуть ниже к счетчику опустить.

3) У подарка тень сделать.

4) Заявку верхнею ниже сдвинуть спустить с подиума.

5) в пункте «7 причин» - иконкам надо сделать пошире рамку. Чуть шире чем на логотипе Дар. И заменить картинки на получше или заменить иконки полностью.

6) шрифт у кнопок сделать одинаковый а то сейчас заказать звонок одним шрифтом, в заявке кнопка другим шрифтом в нижней заказать звонок третьим шрифтом . Шрифт нравится как у нижней кнопки заказать звонок.

Саму кнопку в заявках чуть светлее сделать как в звонках

7) В пункте «как начать» - нумерацию иконок шрифт побольше

8) пункт «наши работы» и «отзывы» – нет оранжевой полоски как на других заголовках и шрифт разный в разных заголовках. Хотелось бы сделать что бы все были подобные, если шрифт делаем везде одинаковый, то мне нравится как «Наши работы и отзывы»

Но комментарии как лучше…всегда принимаются и рассматриваются.

9) Над средней формой вставить маленькую стрелку.

10) прикрепить логотип консультанта (голову) над бегующей кнопкой «задать вопрос» а при наведение на кнопку что бы ножки выпадали снизу . Ну это уже так шутка что бы была) как я понимаю это самое сложное из-за всего написанного.

Интересует цена и сроки?

10 лет назад
makavelly
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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