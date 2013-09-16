Внести поправки

Для сопровождения существующего сайта требуется PHP программист со знанием Zend Framework
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт - http://dar-63.ru/
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Что надо сделать:
1) Побольше шрифт сделать «При заказе ремонта под ключ - кондиционер в подарок!» (и восклицательный знак добавить)
2) «Успейте оставить заявку акция заканчивается…» чуть ниже к счетчику опустить.
3) У подарка тень сделать.
4) Заявку верхнею ниже сдвинуть спустить с подиума.
5) в пункте «7 причин» - иконкам надо сделать пошире рамку. Чуть шире чем на логотипе Дар. И заменить картинки на получше или заменить иконки полностью.
6) шрифт у кнопок сделать одинаковый а то сейчас заказать звонок одним шрифтом, в заявке кнопка другим шрифтом в нижней заказать звонок третьим шрифтом . Шрифт нравится как у нижней кнопки заказать звонок.
Саму кнопку в заявках чуть светлее сделать как в звонках
7) В пункте «как начать» - нумерацию иконок шрифт побольше
8) пункт «наши работы» и «отзывы» – нет оранжевой полоски как на других заголовках и шрифт разный в разных заголовках. Хотелось бы сделать что бы все были подобные, если шрифт делаем везде одинаковый, то мне нравится как «Наши работы и отзывы»
Но комментарии как лучше…всегда принимаются и рассматриваются.
9) Над средней формой вставить маленькую стрелку.
10) прикрепить логотип консультанта (голову) над бегующей кнопкой «задать вопрос» а при наведение на кнопку что бы ножки выпадали снизу . Ну это уже так шутка что бы была) как я понимаю это самое сложное из-за всего написанного.
Интересует цена и сроки?
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