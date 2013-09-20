Помочь с удалением вируса на сайте

Веб-программированиеЗавершен16 заявок210 просмотров
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Добрый день!

Сообщение от Яндекса:

Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации.

Вредоносный код:

содержит Troj/JSRedir-LR (по данным компании Sophos).

Сайт на Wordpress.

Пожалуйста указывайте цену и сроки!

10 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо Виктору за помощь с определением и удалением вирусов. Профессионал!
Нормальный заказчик. Оплату произвел сразу после выполнения услуги.
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