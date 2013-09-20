Помочь с удалением вируса на сайте

Сам сайт - http://dar-63.ru/ ------------------------------------------ Что надо сделать: 1) Побольше шрифт сделать «При заказе ремонта под ключ - кондиционер в подарок!» (и восклицательный знак добавить) 2) «Успейте оставить заявку акция заканчивается…» чуть ниже к счетчику опустить. 3) У подарка ...
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Добрый день!
Сообщение от Яндекса:
Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации.
Вредоносный код:
содержит Troj/JSRedir-LR (по данным компании Sophos).
Сайт на Wordpress.
Пожалуйста указывайте цену и сроки!
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