Расшаривание ссылки после репоста (лайка) в СЦ

На сайте есть бесплатные продукты (в электронном виде). нужно сделать так, чтобы их можно было скачать только после того, как юзер делает репост в Вк, ФБ или других СЦ.

Аналог – как сделано вот здесь – netology.ru/user/free , под заголовком "Видео прошедших занятий"

Модуль должен устанавливаться на любой сайт.