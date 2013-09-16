Добавить галерею на сайт

Привет ребята! Есть сайт, сделанный на WordPress, и функционирующий, необходимо его немного доработать, а именно сделать следующее: - задизайнить около 5-8 банеров, прикрутить их на сайт и заимплементить логику, которая расшариться потом уже с тем, с кем ...