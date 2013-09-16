Создание сложного сайта-каталога

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок165 просмотров
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Необходимо создать сайт-каталог по функционалу и структуре полную копию сайта litewell.ru (дизайн будет незначительно отличаться, дизайн будет предоставлен).

Обратите, пожалуйста, внимание на страницы товаров. Проект достаточно сложный.

Например, на странице товара помимо стандартных картинки и отписания есть Инструкция в PDF, картика "Габаритный чертеж", товар вид в 3Д (Flash), возможность сохранить любую страницу товара в .doc и .pdf (что конечно же должно генерироваться движком, а не вручную заливаться пользователем).

Также обратите внимание, что помимо доп.картинок в карточках товара имеются картинки "реализованные проекты", т.е. явно нужно делать систему привязки фоток к товару:

- главная фото

- дополнительные фото

- фото применения

Особенностей на сайте много. Просьба адекватно оценить весь объем работы, указать стоимость, сроки реализации проекта, а также CMS, которую планируете использовать (самописные CMS не предлагать).

Нужно учесть возможность расширения проекта в будущем.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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