Нужно сделать дизайн блога на военную тему.

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс.

Тематика блога:

Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др.

Что нужно:

- сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины соц сетей, комментарии)

- интегрировать интернет магазин,

- сделать чтобы блог выглядел просто и лаконично.

Примеры удачных блогов по моему мнению (тематика не военная у некоторых):

- http://www.portent.com/blog/

- http://moz.com/blog

- http://lifehacker.ru/

Но больше всего мне нравится дизайн этого блога:

- http://rainbowops.com/

(просто возникли сомнения в возможностях ворд пресса, чтобы сделать такой блог и себе, будет виснуть, и выглядеть это будет уже не как блог, а как просто пафосный сайт известной команды).

Бюджет небольшой:

100$

Жду предложений.

10 лет назад
Golandec23
Виталий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
weblegko
Дмитрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Заказывал Дмитрию блог http://para-bellum.info/ Блог переезжал с Blogspot на Wordpress, менялся дизайн блога, добавлялся интернет магазин, добавлялись плагины соц сетей, подписка на обновления, комментарии добавлялись. Меню переделывалось, писалось выезжающее меню, полностью менялся дизайн: фон, подвал, шапка, описание. Работа выполнена на отлично. Постоянно высылал Дмитрию тех задания, которые четко выполнялись или обсуждались их ненадобность. Понравилось, что быстро реагировал на изменения и постоянно была связь в онлайне. В общем минусов не заметил. Спасибо!
Виталий отличный заказчик! Знает чего хочет. Очень грамотно составляет техническое задание. Абсолютно порядочный. Ценит труд других людей. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Создание сложного сайта-каталога

    Необходимо создать сайт-каталог по функционалу и структуре полную копию сайта litewell.ru (дизайн будет незначительно отличаться, дизайн будет предоставлен). Обратите, пожалуйста, внимание на страницы товаров. Проект достаточно сложный. Например, на странице товара помимо стандартных картинки и отписания есть ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на php

    $500

    Дописать или написать с нуля сайт startidea.by Полностью готов дизайн и верстка. Часть сайта написана - php кохана. Нужно помочь ребятам дописать. Или интересует срок написания сайта полностью.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист Битрикс

    В удаленную веб студию требуется хороший программист на битрикс для попроектного сотрудничества. Требования: - умение решать нестандартные задачи; - оперативность в работе; - ответственность.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расшаривание ссылки после репоста (лайка) в СЦ

    На сайте есть бесплатные продукты (в электронном виде). нужно сделать так, чтобы их можно было скачать только после того, как юзер делает репост в Вк, ФБ или других СЦ. Аналог – как сделано вот здесь ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помочь с удалением вируса на сайте

    Добрый день! Сообщение от Яндекса: Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации. Вредоносный код: содержит Troj/JSRedir-LR (по данным компании Sophos). Сайт на Wordpress. Пожалуйста указывайте цену и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести поправки

    Сам сайт - http://dar-63.ru/ ------------------------------------------ Что надо сделать: 1) Побольше шрифт сделать «При заказе ремонта под ключ - кондиционер в подарок!» (и восклицательный знак добавить) 2) «Успейте оставить заявку акция заканчивается…» чуть ниже к счетчику опустить. 3) У подарка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка шаблона DLE

    Нужно добавить некоторые эффекты и поставить меню-гармошку в шаблоне сайта на DLE. Пример эффектов - http://megogo.net/ru/series при наведении на постеры затемнение, кнопка "Плей", иконка "i" и всплывающий информационный попап при наведении на нее. Можно сделать полную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад