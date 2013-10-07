Нужно сделать дизайн блога на военную тему.

Необходимо создать сайт-каталог по функционалу и структуре полную копию сайта litewell.ru (дизайн будет незначительно отличаться, дизайн будет предоставлен). Обратите, пожалуйста, внимание на страницы товаров. Проект достаточно сложный. Например, на странице товара помимо стандартных картинки и отписания есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс.
Тематика блога:
Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др.
Что нужно:
- сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины соц сетей, комментарии)
- интегрировать интернет магазин,
- сделать чтобы блог выглядел просто и лаконично.
Примеры удачных блогов по моему мнению (тематика не военная у некоторых):
- http://www.portent.com/blog/
Но больше всего мне нравится дизайн этого блога:
(просто возникли сомнения в возможностях ворд пресса, чтобы сделать такой блог и себе, будет виснуть, и выглядеть это будет уже не как блог, а как просто пафосный сайт известной команды).
Бюджет небольшой:
100$
Жду предложений.
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