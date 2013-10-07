Нужно сделать дизайн блога на военную тему.

Всем привет.

Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс.

Тематика блога:

Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др.

Что нужно:

- сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины соц сетей, комментарии)

- интегрировать интернет магазин,

- сделать чтобы блог выглядел просто и лаконично.

Примеры удачных блогов по моему мнению (тематика не военная у некоторых):

- http://www.portent.com/blog/

- http://moz.com/blog

- http://lifehacker.ru/

Но больше всего мне нравится дизайн этого блога:

- http://rainbowops.com/

(просто возникли сомнения в возможностях ворд пресса, чтобы сделать такой блог и себе, будет виснуть, и выглядеть это будет уже не как блог, а как просто пафосный сайт известной команды).

Бюджет небольшой:

100$

Жду предложений.