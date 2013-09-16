Работы на сайте на WordPress

Всем привет. Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс. Тематика блога: Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др. Что нужно: - сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить ряд работ на сайте на WordPress. Адрес сайта: http://sapid.info/
Работы простые, но разного направления. Хотел разбить это задание на отдельные, но запрещена публикиация проектов с ценой ниже 5 wmz, а каждое отдельное задание настолько мелочно что больше 1 wmz не стоит. Итак, задания по пунктам:
1. На сайте есть блок "Хотите узнавать все первыми?". В нем ссылки:
- Читать статьи через Яндекс
- Читать статьи через Google
- Получать статьи на E-mail
- Подписка RSS на публикации
- Подписка RSS на комментарии
Нужно вписать адреса ссылок и сделать так, чтобы они работали (внести соответствующие настройки в соответствующих сервисах).
2. Необходимо на основании указанных мной данных написать (html+php+ява+css) форму обратной связи.
Графы формы:
- Имя отправителя
- Почта отправителя
- Тема письма
- Текст письма
- Кнопка которая дает возможность прикрепить к письму 1 файл размером до 10 mb
- Кнопка "Отправить письмо"
Все графы должны быть обязательно заполнены, прикрепление отправителем файла - не обязательно для отправки письма.
3. Без использования плагина помочь реализовать ступенчатые комментарии WordPress.
Ответ на комментарий должен сдвигаться на 5px вправо от рамки предыдущего комментария.
Пример (выполнен в тексте):
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Не буду против разделить бюджет на 3х исполнителей. В соответствии с заданиями:
1. 1 wmz
2. 2 wmz
3. 2 wmz
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