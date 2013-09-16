Работы на сайте на WordPress

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить ряд работ на сайте на WordPress. Адрес сайта: http://sapid.info/

Работы простые, но разного направления. Хотел разбить это задание на отдельные, но запрещена публикиация проектов с ценой ниже 5 wmz, а каждое отдельное задание настолько мелочно что больше 1 wmz не стоит. Итак, задания по пунктам:

1. На сайте есть блок "Хотите узнавать все первыми?". В нем ссылки:

- Читать статьи через Яндекс

- Читать статьи через Google

- Получать статьи на E-mail

- Подписка RSS на публикации

- Подписка RSS на комментарии

Нужно вписать адреса ссылок и сделать так, чтобы они работали (внести соответствующие настройки в соответствующих сервисах).

2. Необходимо на основании указанных мной данных написать (html+php+ява+css) форму обратной связи.

Графы формы:

- Имя отправителя

- Почта отправителя

- Тема письма

- Текст письма

- Кнопка которая дает возможность прикрепить к письму 1 файл размером до 10 mb

- Кнопка "Отправить письмо"

Все графы должны быть обязательно заполнены, прикрепление отправителем файла - не обязательно для отправки письма.

3. Без использования плагина помочь реализовать ступенчатые комментарии WordPress.

Ответ на комментарий должен сдвигаться на 5px вправо от рамки предыдущего комментария.

Пример (выполнен в тексте):

_______________________

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

------0000000000000000000000000000000000

------0000000000000000000000000000000000

------0000000000000000000000000000000000

------0000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

---000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000

Не буду против разделить бюджет на 3х исполнителей. В соответствии с заданиями:

1. 1 wmz

2. 2 wmz

3. 2 wmz

WordPress
10 лет назад
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать дизайн блога на военную тему.

    $100

    Всем привет. Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс. Тематика блога: Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др. Что нужно: - сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа с сайтом на MODX

    $50

    требуется сделать доработки на Modx отредактировать страничку с ценами, сделать возможность добавлять убирать прайс, поменять части верстки в продолжении будет другая работа после выполнения основной части

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заточить плагин Вебмастер SAPE на "свои" ссылки

    Нужно заточить плагин Винка https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/webmaster-sape/ на работу со "своими" ссылками, а не только при работе в sape.ru То есть, чекать свои, загружаемые ссылки. Создать файл, страницу - где можно работать со своими ссылками. Интерфейс простой - аналог sape.ru плюс загрузка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен программист для изменения нескольких сайтов.

    Нужен программист для работы с сайтами на OpenCart. Обязательно отличное знание OpenCart. Я занимаюсь продвижением нескольких сайтов и предоставляю свим клиентам услуги по внесению изменений и дополнения их сайтов новым функционалом. Никаких посреднических денег я себе не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Грабер каталога сайта

    С сайта - надо сграбить, скачать - каталог - разместив продукцию в эксель а фото в папку - имя фото = номеру артикула сайт в прищепке Номера артикулов начинаются с S350001 и потом по возрастающей

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Счетчик на JQuery

    Имеем: число, находящиеся в определенном теге на страничке, например 45 Без замены существующей библиотеки JQuery нужно создать такое решение чтобы: 1) через заданный промежуток времени оно менялось как n+1 2) через заданный промежуток времени оно менялось как n-1 3) ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сложного сайта-каталога

    Необходимо создать сайт-каталог по функционалу и структуре полную копию сайта litewell.ru (дизайн будет незначительно отличаться, дизайн будет предоставлен). Обратите, пожалуйста, внимание на страницы товаров. Проект достаточно сложный. Например, на странице товара помимо стандартных картинки и отписания есть ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на php

    $500

    Дописать или написать с нуля сайт startidea.by Полностью готов дизайн и верстка. Часть сайта написана - php кохана. Нужно помочь ребятам дописать. Или интересует срок написания сайта полностью.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад