Работы на сайте на WordPress

Необходимо выполнить ряд работ на сайте на WordPress. Адрес сайта: http://sapid.info/

Работы простые, но разного направления. Хотел разбить это задание на отдельные, но запрещена публикиация проектов с ценой ниже 5 wmz, а каждое отдельное задание настолько мелочно что больше 1 wmz не стоит. Итак, задания по пунктам:

1. На сайте есть блок "Хотите узнавать все первыми?". В нем ссылки:

- Читать статьи через Яндекс

- Читать статьи через Google

- Получать статьи на E-mail

- Подписка RSS на публикации

- Подписка RSS на комментарии

Нужно вписать адреса ссылок и сделать так, чтобы они работали (внести соответствующие настройки в соответствующих сервисах).

2. Необходимо на основании указанных мной данных написать (html+php+ява+css) форму обратной связи.

Графы формы:

- Имя отправителя

- Почта отправителя

- Тема письма

- Текст письма

- Кнопка которая дает возможность прикрепить к письму 1 файл размером до 10 mb

- Кнопка "Отправить письмо"

Все графы должны быть обязательно заполнены, прикрепление отправителем файла - не обязательно для отправки письма.

3. Без использования плагина помочь реализовать ступенчатые комментарии WordPress.

Ответ на комментарий должен сдвигаться на 5px вправо от рамки предыдущего комментария.

Пример (выполнен в тексте):

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Не буду против разделить бюджет на 3х исполнителей. В соответствии с заданиями:

1. 1 wmz

2. 2 wmz

3. 2 wmz