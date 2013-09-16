Работа с сайтом на MODX

Всем привет. Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс. Тематика блога: Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др. Что нужно: - сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать доработки на Modx
отредактировать страничку с ценами, сделать возможность добавлять убирать прайс, поменять части верстки
в продолжении будет другая работа после выполнения основной части
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