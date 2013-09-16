Работа с сайтом на MODX

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется сделать доработки на Modx

отредактировать страничку с ценами, сделать возможность добавлять убирать прайс, поменять части верстки

в продолжении будет другая работа после выполнения основной части

MODX
10 лет назад
RVS08
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать дизайн блога на военную тему.

    $100

    Всем привет. Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс. Тематика блога: Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др. Что нужно: - сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Заточить плагин Вебмастер SAPE на "свои" ссылки

    Нужно заточить плагин Винка https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/webmaster-sape/ на работу со "своими" ссылками, а не только при работе в sape.ru То есть, чекать свои, загружаемые ссылки. Создать файл, страницу - где можно работать со своими ссылками. Интерфейс простой - аналог sape.ru плюс загрузка ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен программист для изменения нескольких сайтов.

    Нужен программист для работы с сайтами на OpenCart. Обязательно отличное знание OpenCart. Я занимаюсь продвижением нескольких сайтов и предоставляю свим клиентам услуги по внесению изменений и дополнения их сайтов новым функционалом. Никаких посреднических денег я себе не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Грабер каталога сайта

    С сайта - надо сграбить, скачать - каталог - разместив продукцию в эксель а фото в папку - имя фото = номеру артикула сайт в прищепке Номера артикулов начинаются с S350001 и потом по возрастающей

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Счетчик на JQuery

    Имеем: число, находящиеся в определенном теге на страничке, например 45 Без замены существующей библиотеки JQuery нужно создать такое решение чтобы: 1) через заданный промежуток времени оно менялось как n+1 2) через заданный промежуток времени оно менялось как n-1 3) ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сложного сайта-каталога

    Необходимо создать сайт-каталог по функционалу и структуре полную копию сайта litewell.ru (дизайн будет незначительно отличаться, дизайн будет предоставлен). Обратите, пожалуйста, внимание на страницы товаров. Проект достаточно сложный. Например, на странице товара помимо стандартных картинки и отписания есть ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на php

    $500

    Дописать или написать с нуля сайт startidea.by Полностью готов дизайн и верстка. Часть сайта написана - php кохана. Нужно помочь ребятам дописать. Или интересует срок написания сайта полностью.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист Битрикс

    В удаленную веб студию требуется хороший программист на битрикс для попроектного сотрудничества. Требования: - умение решать нестандартные задачи; - оперативность в работе; - ответственность.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад