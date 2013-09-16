Нужен программист для изменения нескольких сайтов.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Нужен программист для работы с сайтами на OpenCart. Обязательно отличное знание OpenCart.

Я занимаюсь продвижением нескольких сайтов и предоставляю свим клиентам услуги по внесению изменений и дополнения их сайтов новым функционалом.

Никаких посреднических денег я себе не беру. Сколько вы называете столько клиент вам и платит, мне главное чтобы клиенты не соскачили с продвижения.

Работы по сайтам не то чтобы много, но бывает что наваливается одновременно несколько заданий по нескольким сайтам.

Мне нужен прогграммист который 7 дней в неделю в скайпе присутствует как минимум по 6-7 часов в день и не в ночное время.

Оставляейте заявки, готов рассказать подробности.

Оплата работы исключительно по факту выполнения задачи. Кидалова не бывает, читайте отзывы.

10 лет назад
Sergey-S
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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