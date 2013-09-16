Нужен программист для изменения нескольких сайтов.

Всем привет. Я веду свой блог: http://para-bellum.info/ дизайн которого, мне очень не нравится после переезда на ворд пресс. Тематика блога: Военное дело, страйкбол, пейнтбол, выставки военные и др. Что нужно: - сделать новый дизайн сайта (структура, фон, навигация, плагины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для работы с сайтами на OpenCart. Обязательно отличное знание OpenCart.
Я занимаюсь продвижением нескольких сайтов и предоставляю свим клиентам услуги по внесению изменений и дополнения их сайтов новым функционалом.
Никаких посреднических денег я себе не беру. Сколько вы называете столько клиент вам и платит, мне главное чтобы клиенты не соскачили с продвижения.
Работы по сайтам не то чтобы много, но бывает что наваливается одновременно несколько заданий по нескольким сайтам.
Мне нужен прогграммист который 7 дней в неделю в скайпе присутствует как минимум по 6-7 часов в день и не в ночное время.
Оставляейте заявки, готов рассказать подробности.
Оплата работы исключительно по факту выполнения задачи. Кидалова не бывает, читайте отзывы.
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